Ella fue la primera astrónoma mexicana… bueno, no… es complicado

A esta científica le gusta aclarar algo desde el principio: ella no es la primera mujer mexicana con un doctorado en astronomía.



O bueno, sí. Es complicado.



Una búsqueda simple en internet arroja resultados que la resaltan como la primera doctora en astronomía en México, pero, según ella, esa afirmación tiene un matiz.



“En realidad hubo una doctora importante en astronomía, una mujer turca llamada Paris Pismis, quien llegó a México y adoptó la nacionalidad”, explica Silvia Torres Castilleja. “Lo más correcto sí es decir que soy la primera doctora en astronomía nacida en México, hay varias versiones en redes sociales, pero no puedo ignorar que Pismis estuvo antes que yo”.

Silvia Torres Castilleja Ha publicado más de 80 textos sobre astronomía.



Dejando de lado los detalles de nacionalidad y temporalidad, Torres Castilleja es una auténtica pionera de la ciencia en México y que a sus 77 años encabeza los esfuerzos de divulgación, estudio y docencia de la astronomía a nivel internacional.



Desde niña tuvo una inclinación natural hacia las matemáticas y las ciencias, que fue explorando hasta llegar a la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde estudió física. Su doctorado en astronomía lo obtuvo de la Universidad de California, Berkeley. No se había dado cuenta entonces, pero ese complicado logro la colocó a la vanguardia de la ciencia, en una época en la que era bastante poco común para una mujer mexicana alcanzar esos éxitos académicos en el extranjero.



“Fue romper una barrera, fue estar presente en donde no se esperaba, la expectativa familiar era de otro estilo, era que las mujeres se casaran tuvieran niños y no que lograran tanto”, menciona la científica. “Fue distinto, no fue difícil, solo distinto, fue romper con un esquema”.



Torres Castilleja actualmente es investigadora emérita del Instituto de Astronomía de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido editora de la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica y de la Serie de Conferencias de esa publicación, de la cual también fue pionera. También fue directora del Instituto de Astronomía y desde 2015 preside de la Unión Astronómica Internacional, cargo que dejará en agosto de este año.



Su trabajo le ha valido el Premio Nacional de Ciencias, el premio L’Oreal UNESCO para mujeres científicas en Latinoamérica y el premio Hans A. Bethe de la American Physical Society. Su principal campo de estudio parece sacado de un libro de ciencia ficción: nebulosas planetarias y regiones galácticas y extragalácticas.



Y sin embargo, Torres Castilleja no se conforma con lo realizado hasta ahora, quiere saber más, hacer más.



“Soñamos con un telescopio de mayor potencia, de más alcance, con lo que tenemos hay trabajo sobre los objetos que conocemos, pero queremos revelar más secretos”, dice. “Cada investigación que uno hace avanza el conocimiento, pero se dejan preguntas sin contestar, no alcanzas a resolver todo, siempre hay más preguntas de las que uno contestó”.



La primera doctora en astronomía nacida en México sabe que ha roto paradigmas y continúa marcando tendencia en la ciencia. ¿Y cómo lo hizo?