Ella es ​​​María Ariza, la mujer que revoluciona las inversiones en México

María Ariza -Nació en 1979



-Fue nominada para el Dean's List of Academic Achievement Award en Harvard.



-Es consejera de las fundaciones CMR y Fundhepa.

Si bien existían desde hace varios años, los fondos privados no tenían protagonismo, no como ahora.



Agremiados en la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), los nombres de las empresas que la conforman parecía poco más que una lista de desarrolladoras de inmuebles.



Pero en 2013 hubo un ajuste. Fue el año en que las reformas estructurales se aprobaban en un México que ponía su reloj de la historia a tiempo con la actualidad y abría un nuevo panorama de negocios en el país, uno que en teoría daría más oportunidades al sector empresarial de incursionar en nuevas aventuras empresariales.



Ese mismo año, los socios de la Amexcap también eligieron a ​​María Ariza para que dirigiera la operación de su organización a través de ese nuevo escenario e impulsara su negocio a nuevos niveles. Ella no solo hizo eso.



Los vinculó. Los detalles se convirtieron en eslabones sólidos que permitieron mejores interacciones, negocios conjuntos, visiones compartidas.



VARIV Capital, Capital Invent y Dila Capital invierten en Aliada.mx, la plataforma que conecta la demanda de servicio doméstico con quien lo provee.



Urbvan, empresa de transporte colectivo privado, cerró una ronda de inversión por 16 millones de pesos, liderada por los fondos DILA Capital y Mountain Nazca.



Estas historias de negocios se leen casi a diario en el sitio web de la asociación, que además organiza encuentros en la Ciudad de México, en Monterrey, en Nueva York…



Ariza ha sido uno de los principales motores detrás del crecimiento del capital privado en las empresas. Si hoy existen y sobreviven muchas compañías en sectores que antes no destacaban en la economía, como los nuevos medios y las startups tecnológicas es, en gran medida, gracias al empuje que esta ingeniera industrial por la Universidad Iberoamericana le ha dado a Amexcap.



El nuevo rostro que presumen el Paseo de la Reforma y otras zonas de la capital, con rascacielos y edificios modernos, es también producto de los recursos de la Amexcap, cuyos miembros han tenido un particular apetito por el sector inmobiliario.



Oriunda de la Ciudad de México, Ariza tiene también una maestría en Administración con especialidad en Finanzas de la Universidad de Harvard.



En 2002 fue mánager de proyectos y logística para el Fondo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y posteriormente asociada del Nafta Fund of Mexico. Ariza se convirtió en 2008 en socia de Dabvsa, una compañía especializada en el desarrollo y operación de servicios integrales para adultos mayores, pionera en su ramo en el país. En septiembre de 2010, fundó Facial Design, su empresa enfocada a la comercialización y desarrollo de productos para la mujer.



El liderazgo de Ariza en Amexcap ha llevado a la organización a un punto envidiable: actualmente los fondos de capital privado en México cuentan con 20 mil millones de dólares para invertir en empresas del país en los próximos años. Sin prisa y con todo el potencial que ese dinero le brinda, los fondos de Amexcap despliegan entre 3 mil y 5 mil millones de dólares cada año.



Según su visión, el sector de la logística podría recibir recursos para su desarrollo, también está el de la educación en medios masivos o el de la salud. Donde quiera que los socios de Amexcap decidan apuntar sus recursos, saben que con Ariza van muy bien liderados.