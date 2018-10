Ella es la reina de los perdedores

Fuente: Ilustración Ismael Ángeles

Leticia Gasca es una perdedora.

Intentó emprender, cambiar una comunidad con una empresa social, siguió lo que había aprendido en la escuela y fracasó. Y calló... creyéndose la única perdedora de este mundo poblado de gente exitosa que solo comparte sus triunfos en todos lados; guardó su terrible mancha, la desterró de su currículum y la eliminó de sus conversaciones durante siete años cargando culpa y vergüenza.

“Yo no conocía a nadie más que hubiera fracasado en un negocio, no tenía a nadie que hubiera vivido esa experiencia y que me compartiera cómo se sentía o cómo la sobrellevas y cómo la superas”, cuenta a Bloomberg Businessweek.

Pero una noche de mezcales en septiembre de 2012, con cuatro amigos salió a la luz que no era la única perdedora de este mundo, que todos los eran. Por tres horas compartieron sus fracasos y la experiencia fue tan liberadora que decidieron repetirla. Habían nacido las Fuck Up Nights.

“Concluímos que había sido una muy buena conversación, que queríamos replicar con más amigos porque aprendimos mucho, porque fue muy auténtica, nos pusimos muy vulnerables y dijimos, ‘bueno, esto lo tiene que vivir más gente’. Le pusimos fecha, hora, lugar; decidimos que cada quien iba a invitar a cinco amigos y que tres personas iban a pararse al frente de todos para contar una historia de fracaso usando 10 imágenes y siete minutos, que fue un formato que inventamos esa misma noche”.

Iba a ser un experimento de una sola vez, un asunto más bien personal para liberar un poco de la tensión de haber fracasado, pero fue todo un éxito y una reunión obligada cada mes. Al poco tiempo abrieron sus redes sociales y, lo que ya para entonces era un hobby, se convirtió al poco tiempo en un movimiento internacional: hoy las Fuck Up Nights se realizan en 300 ciudades de 90 países.

Leticia es actualmente la ‘Reina de los Perdedores’ y encabeza el Instituto del Fracaso, una organización dedicada por completo al estudio de por qué fallan las empresas y promueve políticas públicas para evitarlo.

“Yo antes pensaba que lo común era el éxito y ahora sé que realmente lo común es el fracaso, y eso te quita mucho el miedo de intentar cosas, y eso es algo que no te dicen, pero si te vas a la estadística, 60 por ciento de las parejas en México se divorcia antes de 10 años, ocho de cada 10 negocios cierran antes de dos años.

"Por la vida hay muchas más historias de fracaso que de éxito, pero esas no las contamos, pensamos que no están ahí y eso hace que cuando fracasamos en algo nos sentimos muy solos”.