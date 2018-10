Aunque lo niegue, Trump es 'hijo de papi' y su fortuna lo delata

OPINIÓN Bloomberg Businessweek OPINIÓN

“No tuve prestamos del patrimonio” me dijo Donald Trump en 2004, “Te doy mi palabra”.

La herencia a la que se refería el entonces futuro presidente era la lucrativa colección de viviendas y propiedades comerciales que su padre, Fred, había reunido durante décadas, haciendo a la familia Trump rica. Basándome en los informes que hice para la biografía, "TrumpNation", entendí que Trump había acudido a sus hermanos por un par de préstamos por un total de 30 millones de dólares para poder evitar caer en bancarrota personal a principios de los años noventa.

Los hermanos de Trump dudaban de que su hermano pudiera pagarles porque su colección de edificios de condominios, casinos, hoteles y otras propiedades variadas estaba colapsando bajo el peso de miles de millones de dólares en préstamos bancarios que no podía pagar. Así que le hicieron prometer su futura participación en el patrimonio de su padre como garantía y le prestaron el dinero. Trump me dio su "palabra" de que nada de eso había sucedido, pero escribí sobre eso de todos modos. Cuando más tarde me demandó sin éxito por difamación, se vio obligado a reconocer bajo juramento durante el litigio que, de hecho, había tomado prestado de su familia.

"Habríamos cerrado literalmente", me dijo un ex empleado de la Organización Trump con conocimiento directo de los intentos de Trump por mantener a su compañía y él a flote en 2005. "La llave habría estado en la puerta y no habría habido más Donald Trump . La familia lo salvó ".

No fue realmente toda la familia la que salvó a Trump. Fue Fred, el hombre con el control de los gastos. El presidente, con 72 años, ha pasado cerca de cinco décadas fingiendo no solo que su padre nunca lo rescató de la bancarrota, sino que jugó un papel mínimo en el éxito de su negocio.

"No ha sido fácil para mí", dijo Trump en 2015 durante la carrera presidencial. "Mi padre me dio un pequeño préstamo de un millón de dólares".

Como señalé en una columna en 2016, Trump estaba mintiendo cuando dijo eso, lo que le permitió pasar por alto lo vital que fue su padre para su carrera.

Cuando Trump ingresó al negocio de bienes raíces en Manhattan a mediados de la década de 1970, Fred firmó préstamos bancarios por decenas de millones de dólares, lo que le permitió a Trump desarrollar proyectos iniciales como el hotel Grand Hyatt. Cuando se enfocó en el mercado de casinos de Atlantic City, Fred le prestó aproximadamente 7.5 millones de dólares para comenzar. Cuando tuvo problemas en los años 90, Fred envió a un abogado a un casino de Trump a comprar 3.5 millones de dólares en fichas para que su hijo pudiera usar los fondos para el pago de una fianza y evitar declararse en bancarrota corporativa. Hay muchos otros ejemplos como estos.

Pero crea solo a mi palabra. Simplemente lea el devastador y meticulosamente reportado informe de las finanzas y las maniobras de la familia Trump que The New York Times publicó el martes por la tarde. Los informes del Times indican que Fred finalmente le prestó a Donald aproximadamente 60.7 millones de dólares, significativamente más de lo que yo había informado. Los informes del Times también van más allá de ese tema.

Fred y su esposa, Mary, estructuraron sus propiedades y los ingresos que generaron de manera tanto legal como dudosa, de modo que transfirieron “más de mil millones de dólares en riqueza a sus hijos, lo que podría haber generado una factura de impuestos de al menos 550 millones bajo la tasa del 55 por ciento de impuestos que se impuso a los regalos y herencias", informó el Times. En cambio, los Trump pagaron 52.2 millones de dólares en impuestos, con una tasa de alrededor del 5 por ciento.

The Times también informó que Trump "recibió hoy el equivalente de al menos 413 millones de dólares del imperio de bienes raíces de su padre". Agregó que esas riquezas fluyeron más debido a los "dudosos esquemas de impuestos en los que participó (Trump) durante la década de 1990, incluyendo casos de fraude absoluto ". Los Trump hicieron esto, en parte, al "subvaluar enormemente" las propiedades que pretendían transmitir a sus hijos. (Un abogado de Trump le dijo al Times que el presidente, sus padres y sus hermanos confiaban en asesores externos para fines de planificación fiscal y que nada de lo que hacían era fraudulento).

Las autoridades fiscales del estado de Nueva York dijeron que planean investigar las declaraciones de impuestos de la familia Trump en respuesta al artículo del Times, aunque dada la cantidad de tiempo que ha transcurrido desde que los Trump usaron las técnicas, el artículo destaca que puede ser difícil para las autoridades encontrar irregularidades.

Una persona que podría ser capaz de iluminarlos es Allen Weisselberg, quien fue el contador de Fred Trump y ahora es el director financiero de la Organización Trump. Recientemente entró en un acuerdo de inmunidad para cooperar con los fiscales federales en Manhattan que han estado investigando a un abogado de Trump, Michael Cohen.

Por otra parte, el Times dijo que su "investigación deja en claro que en cada parte de la vida de Trump, sus finanzas han estado profundamente entrelazadas y dependientes de la riqueza de su padre".

Según los informes, Trump también intentó hacer cambios sigilosos en la voluntad de su padre para tener un mayor control sobre la fortuna familiar, pero Fred se dio cuenta y detuvo el movimiento. (Fred murió en 1999). A pesar de la codicia familiar, Fred seguía encontrando formas cuestionables de pasar los ingresos de sus negocios a sus hijos.

En una ocasión, Fred creó una compañía fantasma llamada All County Building Supply & Maintenance para comprar aparentemente equipos, electrodomésticos y suministros para propiedades poseídas por Trump. Pero los Trump solo inflaron los costos de las compras que la compañía había hecho y canalizaron el exceso de dinero, no reportado y por lo tanto sin impuestos, a los hijos de Fred y uno de sus primos, informó el Times. Fred también usó el aumento falso en los gastos para pedirle al gobierno que suba las tasas en sus apartamentos con renta controlada.

Aunque el artículo del Times no discute esto, los Hi-jinks de All County no fueron la primera vez que Fred pagó gastos para engañar al gobierno. En 1954, fue llamado ante el Senado para declarar cómo cobró de más al gobierno federal millones de dólares al inflar los costos asociados con un desarrollo de vivienda subsidiado por los contribuyentes en Brooklyn. Eso llevó a Fred a prohibirle ofertar en contratos federales de vivienda. Luego se enfocó en desarrollos subsidiados por el estado. Pero en 1966 lo llamaron ante una junta estatal de investigaciones para que participara en vergonzosas audiencias públicas que exploraban cómo había facturado en exceso al Estado de Nueva York por el equipo y otros costos. Esas audiencias esencialmente marcaron el final de la carrera de Fred como un importante desarrollador de viviendas con subsidio público.

Dentro de la familia Trump, esos episodios fueron modificados para permitir que Fred y sus hijos explicaran los embrollos legales y éticos en los que Fred se situó. El gobierno había alcanzado y quitado el negocio de Fred, es como Trump me dijo una vez que la familia lo había concebido. Esa explicación ignoró el hecho de que el negocio de Fred no habría tomado vuelo sin los subsidios del gobierno en primer lugar. Aun así, la mitificación de Fred sería algo que Trump adoptaría más tarde en su edad adulta, permitiéndole decir que su riqueza y su posición en el mundo no tenían nada que ver con su padre, incluso cuando tenían todo que ver.