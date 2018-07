Ya se preparan en SLP para bajar salarios a burócratas

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- Ante el programa de austeridad que anunció el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que incluye la disminución de salarios de trabajadores de la Federación, a nivel estatal deberán hacerse los ajustes necesarios, advirtió el secretario de Finanzas, José Luis Ugalde Montes.

Reconoció que las acciones a nivel nacional, se replicarán a nivel local, debido a que la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos indica que nadie puede ganar más que su jefe inmediato.

“Es una política general y está en la Constitución que nadie puede ganar más que su superior inmediato, y nadie puede ganar más que el presidente de la República”, dijo en entrevista Ugalde Montes, quien explicó que cuando esto se formalice, la medida impactará a los funcionarios, incluido él, ya que su sueldo supera el millón de pesos anuales.

López Obrador anunció que sueldo será de 109 mil pesos mensuales, es decir 1 millón 308 mil pesos anuales, así que si se está de acuerdo o no, es una política general, que está clara en la Constitución y es una cuestión que no se trata de que guste o no, sino de que si así se presenta el Presupuesto de Egresos de la Federación, así se tendrá que adecuar el resto de los fondos.

Explicó además que, al reducir el sueldo del presidente, el efecto viene en cascada, no obstante, el funcionario aclaró que no tendrá impactos significativos en las finanzas del Estado “es una política pública y habrá que aceptarla”.