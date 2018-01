¿Y si pongo mi propio negocio?

Está iniciando el 2018 y no sabemos qué vaya a suceder en lo social, lo político y lo económico. Sin embargo, este panorama tan incierto no nos debe afectar en nuestros planes, porque de ser así estableceremos en nuestra mente inseguridad y mediocridad.



En lo económico una buena idea sería emprender un negocio propio y es una buena idea porque se están presentando tendencias en nuestro estado (Querétaro) que ameritan pensar seriamente en el emprendurismo.



Recuerdo que en la década de los ochenta, Querétaro era un estado en el que pocos se fijaban, éramos alrededor de 300 mil habitantes, pero con el paso del tiempo hemos sido testigos de cambios impresionantes no sólo en la capital, sino en Corregidora, el Marqués y San Juan del Río con el establecimiento de industrias de diferentes giros como la aeronáutica, la apertura de centros comerciales, la creación de zonas habitacionales donde antes no había nada… y lo que nos falta por ver.



Familias enteras, empresas de servicio e industrias se están viniendo a establecer a nuestro estado, que demandarán productos y servicios y estoy convencido que llegaremos al grado de que la demanda de esos satisfactores excederá a la oferta. Por esta razón considero que es un buen momento para iniciar en el 2018 un negocio propio, pero ¿cualquiera puede iniciar una actividad propia que sea exitosa?



Pensemos en lo siguiente:



— ¿Cómo es mi temperamento y mi carácter? A lo mejor soy de esas personas que a pesar de que en mi vida he tenido tropiezos no me doy por vencido y me empecino en levantarme y seguir. Tengo los recursos mentales para continuar, porque es probable que se presenten problemas de flujo de efectivo, de crédito, con proveedores etcétera.



—¿Soy sociable y me gusta interactuar con los demás? Excelente, porque una parte muy importante en los negocios son las ventas y eso requiere de inteligencia emocional para cerrarlas con éxito y más cuando la adversidad se presenta.



Emprender una empresa necesita al principio picar piedra, pero todas esas personas y organizaciones que están llegando son consumidores que esperan satisfacer sus necesidades y créanme que a pesar de que estamos a 208 kilómetros de distancia del principal centro comercial que es la Cdmx, Querétaro continua siendo deficitario en bienes y servicios.



Ahora que se espera un incremento en la llegada a nuestro estado de familias con motivo de los sismos, es el momento de arriesgarse y todo inicia con lo que yo pienso de mí.



*Docente y coordinador de los programas de Emprendedurismo y de Proyecto de Vida de la Universidad Mondragón México,

mbasurto27@hotmail.com