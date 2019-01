Va para largo el desabasto, dicen gasolineros de Guanajuato

LEÓN, Gto.- Empresarios gasolineros de Guanajuato coinciden en que no será en unas horas cuando se normalice el suministro del combustible, pese a lo anunciado por autoridades federales.

El concesionario de Pemex en Guanajuato, Eduardo Knapp Aguilar, dijo que por lo menos pasarán tres semanas para que se regrese al abasto normal, pues el problema va más allá de haber cerrado los ductos de la refinería de Salamanca.

"Este lunes me enteré que en la madrugada la bitácora que dio la refinería de Pemex es que únicamente están al 20 por ciento de la producción, lo cual es insuficiente para todo el centro de la República".

Por su parte Juan José Bulle representante de los gasolineros en León, dijo saber que el ducto estaba abierto y también que la presión que conduce no es su capacidad máxima. "Salamanca refina gasolinas Premium y Magna y parte de diésel. Por supuesto que ante la situación de no poder desplazar vía ducto producto terminado la refinación de gasolinas ha bajado, Salamanca no tiene tanta capacidad de almacenaje", añadió.