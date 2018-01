Va Frente en 27 municipios de San Luis Potosí

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- - Los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano firmaron en las instalaciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la coalición Por San Luis Potosí al Frente en 27 de los 58 municipios que integran el estado, quedando fuera los municipios de Soledad y San Luis Potosí.



Dicho registro se realizó a las 21 horas de este miércoles y estuvieron presentes el presidente local del PAN Xavier Azuara, José Luis Fernández presidente del PRD y en representación de Eugenio Govea, presidente de MC Pablo Delgado, quienes aseguraron que la coalición se logró gracias a las coincidencias entre los tres partidos e informaron que de las candidaturas corresponden tres para Movimiento Ciudadano, seis para el partido de la Revolución Democrática y 18 para Acción Nacional.



Para Movimiento Ciudadano son Coxcatlán, Villa de Arista y Villa de La Paz; para el PRD Vanegas, Tamasopo, Villa Hidalgo, Villa de Arriaga, Armadillo de los Infante y Guadalcazar, en tanto que para el blanquiazul están Rayón, San Antonio, Cárdenas, El Naranjo, San Ciro de Acosta, Rioverde, Aquismón, Ciudad Valles, Matlapa, Ciudad del Maíz, Tamazunchale, Cedral, Lagunillas, Cerro De San Pedro, San Nicolás Tolentino, Santo Domingo, Villa de Ramos y Matehuala.



Sobre el perfil de los candidatos, fue Xavier Azuara quien indicó que se privilegiará la trayectoria de cada uno de ellos, así como la rentabilidad y desde luego la cercanía que se tenga con la ciudadanía, para de esta manera garantizar que se tendrán a los mejores candidatos.

El presidente del PRD, José Luis Fernández fue cuestionado sobre si se tendrá alianza en el resto de los municipios, especialmente San Luis Potosí y Soledad, a lo que respondió que los 31 municipios restantes, al igual que las diputaciones locales, forman parte de otra mesa de negociación, ya que en San Luis Potosí en la legislación local se tiene, además de la coalición, otra figura llamada alianza partidaria, que puede definirse aún en los próximos días, por lo que no descartó que se pueda concretar en conjunto por la alcaldía de la capital del estado.



En tanto, el representante de Movimiento Ciudadano Pablo Delgado aseguró que se trata de una coalición importante, la cual muchos apostaban a que estaba muerta y en la cual se da el primer paso.



Aunque no se hizo referencia a ello, tanto el PAN como el PRD han tenido diferencias por las alcaldías de San Luis Potosí y Soledad, destacando la denuncia ante autoridades electorales de la palabra Gallardía como eslogan de Ricardo Gallardo y unos espectaculares en contra del presidente del PAN en la capital Max Jasso, donde lo llaman títere y borracho, que en su momento Xavier Azuara no descartó que fuera responsabilidad del PRD.