Tribunal revoca resolución del INE contra Xavier Nava en SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- La Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la resolución emitida por el Instituto Nacional Electoral en contra del candidato a la alcaldía de la capital, Xavier Nava Palacios, por lo que podrá contender como candidato de la coalición Contigo por San Luis, integrada por Acción Nacional y Movimiento Ciudadano en las elecciones del próximo 1 de julio.

La resolución en primera instancia emitida por el INE le retiraba los derechos políticos al político potosino, debido a que presuntamente no presentó los informes financieros requeridos por la candidatura independiente que buscaba y de la cual desistió; sin embargo comprobó que si entregó dichos informes dentro de una prórroga que fue concedida por el propio INE.

El caso fue llevado al TEPJF, en donde bajo el argumento de que el organismo electoral sancionó de manera indebida a Xavier Nava Palacios, pues este sí presentó su informe de fiscalización dentro de los plazos establecidos por el propio INE, se decidió por unanimidad revocar el fallo otorgado de inicio.

Con esto, el candidato de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano podrá iniciar campaña el domingo 29 de abril y estar presente en la boleta electoral el 1 de julio próximo.

CONFIRMAN RESOLUCIÓN A MONSIVÁIS

En la misma sala se confirmó la resolución emitida por el tribunal local, con la cual se impide la participación de Jesús Monsiváis como candidato independiente por el VI distrito local para el próximo proceso electoral local en San Luis Potosí.

Y es que si bien alcanzó las firmas necesarias para participar en el proceso electoral al superar las dos mil 670 firmas, no fue el que más firmas logró para competir por este distrito, que es el único de los 15 que integran el estado que contará con un candidato independiente, que en este caso será Juan Carlos Segura Maldonado.

“La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial falló en mi contra; esta aventura ha sido una extraordinaria experiencia cívica para mí. El derecho, la justicia y el corazón me dice que la razón me asiste; sin embargo para los magistrados del tribunal no es así”, señaló Jesús Monsiváis.

Aseguró que no renunciará a su derecho de construir siempre más ciudadanía, ya que tanto San Luis Potosí como de México necesitan a cada vez más mexicanos comprometidos.