SLP, satisfecho con los recursos asignados en el PEF 2018

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- El presupuesto asignado por la Federación para San Luis Potosí en 2018, de poco más de 44 mil millones de pesos, es favorable para la entidad, aseguró el titular de la Secretaría de Finanzas, José Luis Ugalde Montes.



El funcionario negó que hubiera recortes importantes. “A diferencia del año anterior, para el 2018 no se tienen en reducciones a temas como el turismo, cultura o proyectos carreteros, incluso en el renglón de infraestructura carretera hasta trae un componente importante para lo que refiere una vía en la Huasteca potosina”, apuntó el funcionario.



Quien insistió en que tras concluir las negociaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, en la Cámara de Diputados, se se mantiene una perspectiva razonable.



En lo que se refiere al Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2017 (IIEG), elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Ugalde Montes negó que exista un uso opaco de los recursos públicos.



“En este caso no conocemos a detalle la metodología que utilizan en estos ejercicios; lo que se entiende de la información divulgada es que obtuvimos más ingresos propios y se incurrió en una sobrepresupuestación, lo que no existe, pues trabajamos con base a lo presupuestado para el ejercicio” declaró.