Sin recursos para liquidar a trabajadores del Ayuntamiento de Guanajuato: Navarro

GUANAJUATO, Gto.— Alejandro Navarro Saldaña, alcalde de la capital del estado, informó que no tienen dinero para pagar los finiquitos del personal que darán de baja de la administración municipal anterior.

Explicó que por dicha razón no ha logrado instalar a su gente de confianza en el Ayuntamiento 2018-2021 que está a su cargo; sin embargo, indicó que este es un proceso por el que pasa cada administración.

“Debemos darle las gracias a la gente que se tiene que ir, porque así es la administración y no pasa nada, cada tres años tenemos que llegar con nuestra gente de confianza y no puedo llegar porque no hay dinero suficiente para darle las gracias a la gente, sin que salga un gasto excesivo para los guanajuatenses”, declaró.

Navarro Saldaña expuso que desconoce el monto necesario para liquidar a todos aquellos que tienen que irse del Ayuntamiento. Además, tampoco entró en detalles sobre cuánto personal administrativo deberá dejar sus cargos.

De acuerdo con el edil, el exalcalde Édgar Castro Cerrillo no dejó recursos en el fondo de liquidaciones, tal y como éste aseguró.

Adelantó que este miércoles conocerán la cifra exacta con la que cuentan destinada a liquidaciones, y despedir a quien sea necesario para que pueda llegar el nuevo equipo.

“No sabemos exactamente, pero como unos cuatro millones aproximadamente, no nos dejaron nada. No pasa nada, incluso a la gente que el liquidó se les está pagando y se empezará a pagar a partir de mañana (miércoles) y ese es el tema. Yo le calculo que tenemos cuatro o cinco millones (de pesos) para retirarlos”, subrayó.

En cuanto a la posibilidad de que hubiera un adelanto de participaciones, el alcalde panista dijo que por su parte no quiere llegar a tal situación a pesar de la amabilidad y oferta por parte del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quién le comentó que podía ver al secretario de Finanzas, Héctor Salgado, para exponerle la situación en caso de ser necesario.