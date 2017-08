Siguen proyectos, pero con prudencia: Clúster Automotriz de Querétaro

El sector automotriz y de autopartes en Querétaro mantiene sus proyectos de inversión hacia el mediano y largo plazos, no obstante que la industria en el país no deja ver un mayor crecimiento para 2018, comentó Antonio Herrera Rivera, presidente del Clúster Automotriz de Querétaro.



“Lo que hemos visto en el clúster es que los proyectos no se han detenido, sigue el crecimiento de la industria, que si bien para el siguiente año no se ve un mayor avance, tampoco se cae, así que vemos que nuestros asociados siguen esa tendencia”, dijo.



Mencionó que hay compañías en la entidad que tienen proyectos específicos que continúan, y eso atrae beneficios al estado.



“Aunque en el entorno sí somos más prudentes, pero en lo general no percibimos que se detengan proyectos, hay crecimiento en algunas compañías en particular”, afirmó en entrevista.



Herrera indicó que recientemente han llegado al estado empresas de capital alemán, además de que se están moviendo líneas de producción de Estados Unidos hacia la entidad.



Respecto al primer encuentro trilateral para la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que se llevó a cabo en Washington, consideró que la reunión se dio conforme a lo previsto.



“La primera ronda era como se esperaba, los primeros intercambios de ‘qué es lo que quiero y qué es lo que tú quieres’ en las negociaciones. Así que creo que estamos bien representados en la parte de la industria y de diferentes sectores”, aseguró. “Fueron los primeros intercambios de objetivos y será muy interesante ver lo que sigue”.



Evidentemente, agregó el presidente del clúster automotriz queretano, continuará “el ruido” de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, mismas que hay que considerar; sin embargo, la actitud de los representantes de México y Canadá es de mantener una cordura, que el tratado continúe y siga beneficiando a los tres países como región.



“Hemos entendido que para poder defendernos de este tipo de eventos, de renegociación, de incertidumbre, lo que podemos hacer las empresas, sobre todo en la operación, es mantener nuestra calidad”, aseveró el empresario.



Para ello, dijo, es indispensable trabajar en la preparación del capital humano.



“Habrá muchos tratados, habrá muchas cosas, pero nuestros clientes nos seguirán buscando”, confió. Así que “seguiremos buscando cómo desarrollar a nuestra gente en conocimiento, para que nuestros clientes o las empresas internacionales vean qué somos capaces de hacer”.



Reiteró que entre más capacidad desarrolle el personal, entre más autoridad tenga en cada uno de sus ámbitos de atención, se obtendrán mejores productos y costos, e ideas de innovación.