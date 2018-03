Si no hay cambio en legislación, no disminuirá la violencia: Miguel Márquez

LEÓN, Gto.-Si no cambian la legislación que está permitiendo la salida de delincuentes, ni más militares o policías federales serán suficientes para disminuir la violencia, dijo el gobernador Miguel Márquez, tras la aparición de 11 narcomantas en diferentes municipios del Estado de Guanajuato este martes así como y el incremento de homicidios dolosos.

Lo anterior, luego de que se informara por parte de las autoridades la existencia de seis mantas en las entradas y salidas del municipio de Salamanca, y otras más en Valle de Santiago, Irapuato, Celaya, Apaseo el Grande, Yuriria y San Luis de Paz, que se encontraban principalmente en puentes peatonales.

“Aquí el tema es muy claro, si se detiene a los delincuentes, pues que enfrenten el proceso bajo privación de su libertad y no dejar libre a todos los que roban combustible, usan armas de uso exclusivo del ejército, etcétera.

Y ya están las iniciativas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, lo que urge es que legislen para que haya las modificaciones sobre todo en el tema de prisión preventiva; urge porque es la impunidad lo que nos está generando este mal no solo aquí en Guanajuato sino en el país”, señaló Miguel Márquez Márquez.

Por su parte el Procurador General de Justicia en el Estado de Guanajuato (PGJE) Carlos Zamarripa Aguirre, señaló que se tiene el informe de la presencia de dichas mantas y que ya se está haciendo lo conducente para las investigaciones.

Sheffield no es tema

Por otra parte luego de las acusaciones que hace el expanista y ahora candidato de Morena, Ricardo Sheffield, “palomear o descalificar” a quienes aspiraban a los distintos cargos para las elecciones de julio próximo, el gobernador Miguel Márquez Márquez dijo que cada quien habla de lo que tiene su corazón y lo invitó a que mejor dé propuestas a la sociedad.

“Yo no voy a entrar en confrontación ni polémica, yo ya no voy a ser gobernador, no aspiro a ningún puesto de elección popular ni de asignación, voy a estar tranquilo y voy a cerrar bien mi administración.

“Cada quien habla de lo que tiene en el corazón, jamás he hecho algo contra él, si ya es un tema que trae como banderita, él sabrá, yo no voy a entrar en confrontación porque estoy gobernando para los guanajuatenses

“La gente es muy inteligente, la gente escucha, la gente ve, la gente revisa trayectorias y en su momento tomará una decisión

“Si hay alguien que trae odio, rencor y soberbia y eso es lo que lo mueve, pues que le eche ganas, yo le deseo lo mejor y no es tema ni será tema, lo que debe prevalecer es el diálogo, el debate serio en Guanajuato, ya la gente hará su juicio en el presente y en su historia, si hice un buen trabajo o no.

Al cuestionar si le lanzaría un exhorto, el gobernador Márquez Márquez, respondió que no tiene por qué hacerlo, “que se lo lance Andrés Manuel López Obrador”.