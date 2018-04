Sheffield no pudo presentar su 3 de 3; le falta la fiscal

LEÓN, Gto.- Ricardo Sheffield, candidato a gobernador por Morena-PT-PES, aseguró que no ha podido presentar su 3 de 3 debido a problemas con los trámites en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a los que falta más claridad y simplificación.

“Presentamos ya dos de tres y me comenta el contador que estaremos subiendo en estos días la declaración fiscal, que como persona física tenemos todo el mes de abril para presentarla y no es tan sencillo como dicen, me falta la fiscal para tenerla ya publicada”.

3 de 3 es una iniciativa ciudadana que busca reconstruir la confianza en la clase po lítica a través de la publicación de sus tres declaraciones (patrimonial, de intereses y la fiscal) de forma voluntaria, como muestra de su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas.

“No tengo nada que ocultar, al contrario, soy una persona que si me analizan me pueden determinar en empobrecimiento explicable porque trabajo desde que tengo siete años de edad y como siempre ha sido en cosas públicas, en la radio, televisión y la política y la gente me ha visto trabajar”, señaló Sheffield Padilla.

Insistió en que no es fácil hacer la declaración, por lo que tuvo que pedir ayuda porque después de tres auditorías que ha pasado por parte de SHCP, dice que la “burra no era arisca sino que la hicieron”.

“Yo le soplo hasta al jocoque porque yo en mi vida he tenido hasta tres auditorías, la primera la tuve cuando tenía quince años de edad, me di de alta en hacienda y de manera continua he seguido presentando declaraciones desde que tenía catorce años casi cuatro décadas presentando declaraciones fiscales.

"En la primera auditoría yo lloraba porque mi papá no presentaba porque era empleado y yo tuve que conseguir un contador y responder a la auditoría que me fincó la Secretaría de Hacienda”, comentó el candidato a gobernador por Morena, Sheffield Padilla.

Dijo que hace falta más facilidades para el pago de impuestos en este país porque el terrorismo fiscal no es la manera en que va a crecer.

Hasta el momento, el único candidato a gobernador que ya presentó su 3 de 3 es Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, del PAN-PRD-MC y se puede consultar en http://bit.ly/2qCSXkT, en el portal www.3de3.mx.