Sheffield dice que competirá contra Miguel Márquez

GUANAJUATO, Gto.- “Mi contendiente será Miguel Márquez Márquez”, dijo el hasta hace una semana panista Ricardo Sheffield Padilla, luego de su registro como candidato al gobierno del estado por la coalición “ Juntos Haremos Historia" que encabeza Morena, ante el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato ( IEEG).

Aseguró que su registro es un parteaguas para hacer historia en Guanajuato, ya que se calificó como un candidato que hablará con la verdad.

“Seré un gobernador que construya un nuevo estilo de gobierno, con auténtica austeridad republicana, que es base de la coalición con la que juntos haremos historia”

Asimismo dijo que eliminara la desigualdad, la pobreza extrema, el analfabetismo construyendo soluciones de manera conjunta sociedad y gobierno.

Aseguró que el enemigo a vencer es el gobernador. “Queda claro que en el registro de ayer del PAN que mi verdadero contrincante es el gobernador Miguel Márquez, ese es el contrincante contra el que estaré peleando esta contienda, el día de ayer ustedes vieron una movilización de cientos y cientos de burócratas de los gobiernos panistas, quienes fueron amenazados de perder su trabajo si no se presentaban con todas sus familias”.

Aseguró que no lograrán la cifra de un millón de votos que anunciaron durante su evento realizado en las instalaciones del IEEG posterior a su registro.

“ Volvieron a prometer 1 millón cuatrocientos mil votos, la mentira más grande de Guanajuato; no se podían conseguir antes de que compitiera Ricardo Sheffield menos los van a conseguir con una auténtica campaña, cercana a la ciudadanía, propositiva y claridosa.”

Durante su registro estuvo acompañado de Antares Vázquez, quien cedió su candidatura al exalcalde.

Sheffield no es tema : Márquez

Por otra parte luego de las acusaciones que hace el expanista y ahora candidato de Morena, Ricardo Sheffield, de que el gobernador fue el responsable de “palomear o descalificar” a quienes aspiraban a los distintos cargos para las elecciones de julio próximo, el gobernador Miguel Márquez Márquez dijo que cada quien habla de lo que tiene su corazón y lo invitó a que mejor dé propuestas a la sociedad.

“Yo no voy a entrar en confrontación ni polémica, yo ya no voy a ser gobernador, no aspiro a ningún puesto de elección popular ni de asignación, voy a estar tranquilo y voy a cerrar bien mi administración.

“Cada quien habla de lo que tiene en el corazón, jamás he hecho algo contra él, si ya es un tema que trae como banderita, él sabrá, yo no voy a entrar en confrontación porque estoy gobernando para los guanajuatenses

“La gente es muy inteligente, la gente escucha, la gente ve, la gente revisa trayectorias y en su momento tomará una decisión

“Si hay alguien que trae odio, rencor y soberbia y eso es lo que lo mueve, pues que le eche ganas, yo le deseo lo mejor y no es tema ni será tema, lo que debe prevalecer es el diálogo, el debate serio en Guanajuato, ya la gente hará su juicio en el presente y en su historia, si hice un buen trabajo o no.

Al cuestionar si le lanzaría un exhorto, el gobernador Márquez Márquez, respondió que no tiene por qué hacerlo: “que se lo lance Andrés Manuel López Obrador”.