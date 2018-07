Secretaría del Trabajo crearía en Guanajuato conflictos innecesarios: IP

7,048 Plazas laborales tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, según datos de la SHCP.

LEÓN, Gto.— Empresarios locales consideraron que no es necesario y sería un problema traer a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) al estado, como se propone hacerlo el próximo gobierno.

José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), se dijo a favor de la descentralización de las dependencias pero pidió se reconsidere la atracción de la STPS a León, Guanajuato, como sede nacional y que mejor se opte por otras como la Secretaría de Economía o el propio Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sánchez Castellanos dijo que además el estado de Guanajuato no tiene conflictos laborales o sindicales graves entre obreros y patrones, por lo que la llegada de esta dependencia podría atraer conflictos innecesarios.

“No la vemos con mucho beneplácito, no nos gusta mucho la idea de que se venga para acá la Secretaría del Trabajo, principalmente porque el estado de Guanajuato ha gozado de un clima laboral en paz, muy cordial con los sindicatos y no vemos la necesidad de traer a las grandes centrales obreras o a traernos una secretaría que resuelve estos conflictos cuando aquí no los hay”, mencionó.

El líder empresarial dijo que es bueno que el próximo gobierno federal tenga la intención de reducir la burocracia y que retire las delegaciones, pero consideró que el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) deberían quedarse.

El dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) León, Jorge Ramírez Hernández, coincidió en que la llegada de la STPS al municipio podría poner en riesgo la estabilidad laboral que hay en Guanajuato, por lo que solicitó que esta medida sea analizada.

Agregó que no sería bueno retirar a encargados o delegados de áreas fundamentales como el IMSS e Infonavit debido a que son instituciones que requieren de un mayor contacto social.

MEDIDA COSTOSA: MÁRQUEZ

Por su parte, el gobernador Miguel Márquez dijo que aunque parece una buena idea descentralizar a las secretarías y dependencias federales para generar crecimiento económico parejo en todos los estados de la República, su instrumentación será costosa porque no hay infraestructura.

"En principio es una buena idea, pero para empezar tiene que haber infraestructura, dónde albergarlos, nosotros acabamos de hacer nuestro Centro de Gobierno para todas las dependencias porque teníamos casas e inmuebles rentando y es muy incómodo y costoso para el ciudadano; esto nos ayudó a ahorrar y hacerle la vida más sencilla al ciudadano”, expresó.

"Ellos buscan descentralizar la ciudad de México porque está muy saturada, pero descentralizar todas de un jalón me parece que no va a ser tan fácil, hay muchos sindicalizados, tienen que mover sus familias, sus hijos, su estilo de vida, y si se la pasan viajando les saldrá más caro”, destacó el mandatario.

Señaló que el tema no es tanto sacar las secretarías, sino descentralizar los programas y servicios de las dependencias y hacer más ágiles los trámites . Y recordó que, por ejemplo, para que se autoricen obras a Guanajuato, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es necesario dar hasta diez vueltas.