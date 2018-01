Reyes dejarán derrama de 336 mdp en Querétaro 

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Querétaro estimó una derrama económica de 336 millones de pesos para este Día de Reyes en la entidad, lo que representa un incremento de 2.1 por ciento respecto al año anterior.



A nivel nacional, se estima una generación de ingresos por 16 mil 686 millones de pesos para el sector comercial, indicó a través de un comunicado.



Juguetes, ropa y calzado se encuentran entre las categorías más solicitadas en esta fecha clave para los comerciantes.



En este sentido, expuso, serán beneficiadas más de 33 tiendas departamentales; y los cerca de mil comercios dedicados a los regalos en el área metropolitana del estado.



“Desde la Cámara de Comercio hacemos un llamado a las y los queretanos para fomentar el comercio formal en esta fecha tan importante; además de que esto garantizará que cuenten con mercancía de calidad y los consumidores no sean víctimas de engaños y abusos”, sostuvo el organismo.



Agregó la importancia de hacer uso responsable de las redes sociales, para que no sucedan hechos como en 2017, donde se mal informó de intentos de saqueo.



“Sabemos que es importante mantener la calma y sobre todo, reconocemos que las redes sociales son una herramienta muy útil en estos tiempos, pero no podemos dejar de lado el verificar las fuentes”, señaló.