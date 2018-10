Revoca el Tribunal anulación de elecciones en Huimilpan y Querétaro

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó por unanimidad revocar la anulación de las elecciones en Humilpan y la capital de Querétaro.

Los magistrados no consideraron válidos los argumentos contenidos en la Sala Regional de Monterrey, pues las acciones denunciadas no vulneraron el proceso electoral y ratificaron la validez de la elección y entregas de constancias a Luis Nava y Leticia Servín, como presidentes municipales de Querétaro y Huimilpan, respectivamente.

Con esta resolución quedan firmes los resultados de la elección del 1 de julio, por lo que no habrá nuevas elecciones y en consecuencia tomarán protesta como alcaldes.

Los magistrados refirieron que el presidente municipal de Querétaro, Enrique Correa, no violó los principios de equidad e imparcialidad.

En la elección Luis Nava superó a Adolfo Ríos de la coalición 'Juntos Haremos Historia', con mil 503 votos, esto es 0.32 por ciento.

Los magistrados indicaron que las acciones del presidente municipal no constituyen probanza para señalar que las elecciones tuvieron vicios suficientes para anularlas, y que no difundió propaganda gubernamental en Facebook, pues lo que expuso en esta red formaba parte de sus actividades diarios como presidente municipal interino.

Los informes atienden a su agenda de trabajo y a sus funciones diarias que sólo dan cuenta de supervisión de obras en colonias, en la que estaban otros funcionarios que no eran candidatos, dijeron.

Además, los magistrados refirieron que el edil difundió la información en su página personal y no en una cuenta institucional del Ayuntamiento de Querétaro, por lo que no utilizó recurso públicos, y lo hizo en su derecho de libertad de expresión.

En conclusión, los magistrados resaltaron que el edil de la capital de Querétaro no tuvo el objetivo con sus publicaciones de difundir logros del gobierno ni compromisos cumplidos; tampoco persuadir para beneficiar a candidatos o para tener ventaja electoral favoreciendo a algún candidato; además de que tampoco entregó obra pública, ya que sólo expone labores de supervisión.

También los magistrados refirieron que las publicaciones que hizo en su red social personal en apoyo a un candidato constituyen un mensaje al amparo de la libertad de expresión, ya que el contenido fue difundido por otros usuarios y sólo realizó una reproducción de lo que circuló en la red social

Además, de que no agrega manifestación alguna, solo se limita a reproducir esas publicaciones; no se acreditó que en las publicaciones se hayan usado recursos públicos y tampoco que haya participado en la elaboración de las imágenes.

Por ello, se reiteró en la sesión que no existen elementos que refieran que las publicaciones del edil sirvieron como ejercicio para pretender presionar para favorecer a un candidato.

El día de hoy, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo valer la voluntad de los ciudadanos. Nuestro objetivo es claro, trabajar por Huimilpan.#Huimilpan #Querétaro pic.twitter.com/WhxFwNJxvF — Lety Servín (@LetyServinMoy) 1 de octubre de 2018

En el caso de Huimilpan, los magistrados de la Sala Superior refirieron que no se acreditó que la candidata Leticia Servín haya hecho uso de símbolos religiosos para favorecerse y llamar al voto y con ello violar los principios de equidad y laicidad

Indicaron que las imágenes que publicó en su red social de Facebook no hacen referencia a que con símbolos religiosos solicite el voto, o que tenga identidad o empatía con ellos.

En lo particular, consideraron que no se aprecia que la candidata haya asociado los contenidos religiosos con su credo y con la campaña política.

“No se advierte alusión directa o indirecta a la religión ni se llamó al voto utilizando aspectos históricos, religioso o sociales y no se encuentra comprobada violación sustancial a principios de laicidad y equidad."

En redes sociales, Adolfo Ríos, candidato de Morena, PES Y PT, aseguró que respeta las instituciones y pide transparencia a los próximos gobernantes

El excandidato de la coalición Morena-PES-PT expresó que “demostraron la verdad y no fue escuchada” al acudir a los tribunales para defender el voto de los queretanos.

“Hablamos de respeto y lo mantendremos, el no ganar no significa perder, la voluntad del hombre es volátil, el propósito de Dios no; Demostramos la verdad y no fue escuchada. Logramos despertar conciencias y los gobernantes tendrán que preocuparse por hacer las cosas con transparencia, a la gente no se le debe engañar. Muchas gracias a todos, aprendimos mucho y estamos fortaleciendo lo que iniciamos”, se lee en su cuenta.