Renuncia Conde a contraloría para evitar enconos

SAN LUIS POTOSI, SLP.— A fin de evitar diferencias dentro del Congreso del estado, Jesús Conde Mejía, extitular de la Secretaría de Finanzas en el gobierno de Fernando Toranzo Fernández, presentó su renuncia como contralor interno de la 62 Legislatura.

En conferencia de prensa, dio a conocer que no tomará posesión del cargo, ya que no quiere ser factor de inestabilidad política.

Su renuncia la presentó acompañado por el coordinador de la fracción del PRI en el Congreso, Mauricio Ramírez Konishi y el diputado priista Martín Juárez Córdova.

Conde Mejía aseguró que a lo largo de su trayectoria política se ha conducido con rectitud.

“Quiero manifestar que he presentado mi renuncia al cargo de contralor interno que me confirió el Congreso del estado, en virtud de la serie de enconos que mi nombramiento pudo haber ocasionado. Yo me he conducido en mi vida profesional con absoluta rectitud y así lo manifiesto a la mesa directiva”, declaró.

Indicó que cumplió en todo momento con los requisitos marcados por la legislación del estado para ser contralor.

Jesús Conde puntualizó que no tiene ningún proceso administrativo en su contra, y su renuncia al cargo en el Congreso es una decisión personal.