Recinto fiscalizado, 'parteaguas' para Puerto Interior de Guanajuato

SILAO, Gto.— Guanajuato Puerto Interior (GPI) se prepara para arrancar 2018 con un recinto fiscalizado ya en operación, el inicio de la ocupación en el parque aeronáutico Sky Plus, y su transformación en una ciudad logística no sólo más inteligente, sino hasta divertida.



El director general del complejo, Luis Manuel Quiroz Echegaray, asegura que el GPI es uno de los procesos más exitosos de vinculación del sector público y el privado. “Aquí combinamos la visión social que debe tener el gobierno, y la de rentabilidad monetaria que tiene la iniciativa privada. Combinar esos dos elementos ha sido el éxito.”



Puerto Interior, añadió, es una empresa privada, que paga impuestos y además rinde cuentas al gobierno estatal. Reúne a 120 compañías – como Volkswagen, Pirelli, Flexi, Nestlé y Beiersdorf AG (Nivea)- de 18 países con más de 16 mil trabajadores, que se prevé serán 20 mil en dos años más. La inversión reunida en el complejo es de tres mil 500 millones de dólares.



La primera etapa del recinto fiscalizado, que significó una inversión de diez millones de dólares y operará la empresa GTO Logistic Center, ya está terminada y sólo espera la aprobación del SAT para empezar a dar servicio.



Su arranque, indica Quiroz Echegaray, será un parteaguas en la historia del puerto, porque ellos reciben mercancía y la colocan en cualquier parte del mundo. “Vamos a tener servicio de Rotterdam y de Shangai directamente al Puerto Interior, sin pasar por las aduanas. Y se van a hacer rutas de transporte más económicas para las empresas. Eso nos da mucha competitividad.”



GPI tiene, sumando las expansiones y el Aeropuerto, mil 500 hectáreas de extensión. Es - dice Quiroz-, “la base de todo el desarrollo que estamos viendo en el estado”. El lugar se eligió muy cuidadosamente, por sus interconexiones carreteras y ferroviarias, así como por el aeropuerto, que hoy en día es el que más crece en el país y podría llegar este año a dos millones de pasajeros.



En el primer tramo de su historia, nadie presagiaba al éxito del proyecto. “Le decían el ´muerto interior’ porque no había nada”, recuerda.



Sin embargo, se conjuntaron la apertura comercial, la buena ubicación y algo que, comenta Luis Manuel Quiroz, le ha faltado a México: continuidad.



“No se puede reinventar al país cada seis años; eso es una lección que tenemos que aprender y aquí está la muestra de por qué si se puede. En Guanajuato a través de cinco sexenios se ha tomado la misma política y todo mundo está apostando a lo mismo. No se reinventa, cada uno le da un valor agregado a la política del estado. Ahora estamos haciendo la proyección de 20-40, estamos proyectando a Guanajuato al 2040 y todos los que vengan de gobernadores tienen que ajustarse. Porque es lo que estamos viendo y sabemos que va a dar resultados.”



CIUDAD LOGÍSTICA



El GPI es una ciudad logística, que no sólo alberga parques industriales, aduana y centros de investigación y de negocios, sino servicios comunitarios, como guardería y bomberos. También tiene un área educativa y de capacitación, en la que destaca el campus del Instituto Politécnico Nacional, con dos mil alumnos



El puerto cuenta con áreas de coworking y makerspace, desarrollo de tecnología e innovación, y operaciones de tres universidades: el Tec de Monterrey, La Salle y la Universidad Iberoamericana, con maestrías y diplomados. La Universidad de La Salle compró un terreno para construir su Centro de Investigación en Empaque y Embalaje. Además se instalará en el parque el Centro Piero Pirelli de tecnología y capacitación, y se desarrolla el Centro Interindustrial para la Capacitación.



También hay un área de servicios, con hoteles de larga estadía y diferentes tarifas, restaurantes, guardería, servicio médico y se construye un Life & Fitness, que estará listo en poco más de tres meses. La idea, indica Quiroz, es que “esta ciudad tiene que ser divertida”.



El Puerto Interior, añade, es de primer mundo. “Somos reconocidos por la Organización de Estados Americanos como el primer puerto seco de América Latina, hemos ganado premios nacionales de logística.”



INDUSTRIA AUTOMOTRIZ



La industria automotriz es clave en el crecimiento del complejo logístico. “Pero no es todo”, ataja Quiroz. “Estados Unidos fabrica 11 millones de autos al año y nosotros tres. Pero nosotros crecemos a una velocidad del doble de ellos. Hemos demostrado que somos extraordinariamente productivos y de calidad.”



La cultura mexicana es cortoplacista, pero los que se establecen en GPI tienen visión de largo plazo, como los japoneses, y tienen otros valores que están permeando. “Aquí verán limpieza y orden, estamos en una comunidad ordenada, aquí todo es transparente.”



El director de GPI explica que sólo quedan por desarrollar 70 hectáreas y el parque aeronáutico Sky Plus, además de que hay una expansión adicional en uno de los parques industriales. Los huecos restantes están reservados por las empresas para su expansión.