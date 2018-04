Reactivar economías locales, objetivo de Bertha Solórzano

PERFIL Bertha Solórzano nació en 1964 en el municipio de Jaral del Progreso. Fue la tercera de siete hijos (cinco mujeres y dos hombres), en una familia que vivía en condiciones precarias, pero siempre con el compromiso firme de sus padres de que el estudio era la mejor herencia que les podían dejar y donde el aprendizaje de todas las tareas diarias no eran asignadas por roles de hombres o mujeres.

Asegura que decidió lanzarse como candidata porque ha venido trabajando el tema de la equidad de género desde el año 2000 a través de las diversas actividades en el sindicato y en iniciativas para lograr el empoderamiento de las mujeres. Una de sus motivaciones fue el cambio en la ley electoral, que obliga a los partidos políticos a la paridad de género.

Como sindicalista, dice, ha tenido con el gobierno del estado una relación institucional, en ocasiones ríspida. Los principales temas tratados siempre han sido los referentes a la seguridad social para una jubilación digna y asuntos salariales.

LEÓN, Gto.- Para Bertha Solórzano Lujano, candidata a gobernadora por el Partido Nueva Alianza (Panal), la clave de su propuesta económica está en una sola palabra: renovación.

“Mi lema es renuévate, pero ello no significa abandonar todo, sino hacer cambios, innovar, revisar qué ha estado bien y mejorarlo, el tema del sector automotriz, así como la agroindustria es algo que ha repuntado en el estado; sin embargo, falta ver cómo reactivar a las demás economías locales, la parte textil al sureste de la entidad, fortalecer a las micro y pequeñas empresas.

Además, promover y cuidar las zonas turísticas, porque hasta hoy, según Solórzano, se ha descuidado la parte de preservar su riqueza natural y es en todo esto donde se genera el mayor ingreso para las familias más necesitadas fuera del corredor industrial.

“Los pequeños agricultores dónde colocan sus productos, tenemos que reactivar esa economía local a través de los mercados, tienditas, entre otros y así darles mayor movimiento y resarcir la desigualdad que se tiene con grandes empresas desarrollando el crecimiento económico pero no el desarrollo social.”

Dijo que se debe dar certeza laboral, salarial sin llegar a lo precario, pues esto genera caos social que nadie podrá detener.

Bertha Solórzano Lujano, con 52 años, ha sido maestra más de la mitad de su vida. Cuenta con 32 años de servicio, durante los cuales fue también dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 45.

Por eso para ella es fundamental el tema de la educación como motor transformador de una sociedad. Es importante, dijo, la recomposición del núcleo familiar con valores, arte, cultura y deporte para que los jóvenes se enganchen en ese mundo fantasioso que les ofrecen los grupos del crimen organizado.

Sostuvo que la situación de inseguridad inició con el gobierno de Juan Carlos Romero Hicks, sobre todo en 2004, cuando se aseguraba que el crimen no era preocupante porque Guanajuato era un estado ‘de paso’. “No se le prestó atención en su momento y ahora se tiene que enfrentar con políticas públicas porque el tema de la inseguridad no se va a cortar de tajo”, añadió

Para la primera mujer candidata al gobierno del estado, la inseguridad no se terminará con más policías o policías militarizadas, sino con programas emergentes que se inicien hoy pero con resultados a largo plazo y así atacar el tema de la reconstrucción familiar de la ciudadanía a través de la educación e incluso la lectura.

También hará falta invertir, tener capacitación para los policías y el programa Escudo será un tema que se tendría que revisar porque es una inversión fuerte y tomar la decisión pertinente porque las cámaras que se tienen en las entradas y salidas de las ciudades no han sido actualizadas ni revisadas; y la permanencia de los encargados de la seguridad también tendrá ser evaluada porque no se puede mantener a una persona al frente si no da resultados y que no responde a la ciudadanía.