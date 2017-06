Quirelli busca 'seguirle el paso' a un mercado más joven

El fabricante de calzado Quirelli busca ampliar su mercado, tradicionalmente varones mayores de 40 años, para llegar a los jóvenes que a partir de los 30 años están iniciando nuevas etapas en su vida y buscan mayor confort.



La marca registra en los últimos años un ritmo continuo de crecimiento, tras su quiebra y posterior compra por parte de Grupo Flexi en abril de 2009. Hace cinco años su producción era de alrededor de mil 200 pares al día y hoy llegan a dos mil.



En la actualidad se distribuye a todo el país y a algunos puntos de Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos.



“Quirelli siempre ha estado dedicado a ese consumidor muy de nicho que es el confort. Poco a poco hemos indagado un poco más de tendencia, buscando ampliar nuestro rango de mercado en busca de un consumidor más joven y eso nos ha dado más crecimiento, más posicionamiento. Además de mantener a nuestro usuario de 40 años en adelante, ahora estamos buscando uno un poco más joven. Un joven adulto de 30 años para arriba, un consumidor que está en el cambio y busca comodidad. Para conquistarlo, no sólo se ofrece confort, sino estética, diseño y tecnología”, dice Juan Carlos Ontiveros, diseñador Line Builder de la marca.



Para ello, “utilizamos pieles más suaves, de borrego o de ternera, que dan limpieza en el cuero, tacto terso y agradable”, que provienen de tenerías de Guanajuato, como Lefarc, Panamericana o Cabras Soto.



Jorge Rosas, director de Mercadotecnia de Flexi, comenta: “esta búsqueda por más consumidores trata de llegar hacia ese rango de edad donde una persona ya está trabajando, está buscando estabilidad, conoce, valora más la calidad de los productos, y el rango de precio de Quirelli, de 999 a mil 199 pesos, lo hace un producto muy accesible”.



Sin embargo, aclara, “no estamos pensando en el millenial como consumidor natural para la marca, sino en un consumidor en una etapa de vida más madura, con compromisos hacia sí mismo y que está empezando una familia, con otro tipo de responsabilidades. El mercado millenial es muy distinto a lo que estamos nosotros enfocados, incluso hasta por el costo. Los gustos de los millenials no van mucho en la línea en que estamos, aunque eventualmente necesitarán vestirse con un zapato cómodo. Pero actualmente no, lo que estamos haciendo es darle un refresh a todos nuestros estilos en esta cuestión de tendencias de modas.”



Además, dice, “la ventaja de producir un zapato en México, en León, Guanajuato, es que, a diferencia de otras marcas, no tiene que pagar aranceles que se traducen al consumidor. Las bondades que va a encontrar en Quirrelli son las de una marca premium pero no estás pagando eso.”



Quirelli es una empresa fundada en León,Guanajuato, en 1979. En 2001 producía dos mil 500 pares de zapatos en un día, con 540 trabajadores. Sin embargo, en 2009, con la crisis económica inició una época de dificultades que la llevó a la quiebra, despido de una gran parte de empleados y posterior compra por parte de Grupo Flexi.