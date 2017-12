Querétaro vuela hacia la industria espacial

Querétaro tiene las bases para desarrollar una industria aeroespacial, asegura Javier Mendieta Jiménez, director general de la Agencia Espacial Mexicana (AEM).



En entrevista con El Financiero Bajío, señala que en la entidad confluyen bien los dos mundos necesarios para el desarrollo del sector: manufactura y tecnologías de la información.



Respecto al capital humano, el estado también tiene un buen camino andado, pues la industria espacial capitaliza la formación en manufactura aeronáutica.



___¿Querétaro tiene capacidad para ingresar a la industria espacial?

___Mucho de lo que se genera en el espacio es tecnología de información, informática, software, redes, etcétera, y en este estado están confluyendo bien los dos mundos: el mundo de las tecnologías de la información con la base estable de manufactura del estado, que son la clave para conformar la industria espacial y estoy seguro de que, ya pronto se verán empresas no necesariamente aeronáuticas, sino espaciales, que desarrollen cohetes, plataformas y redes.

Evolucionar de hacer turbinas a hacer cohetes, evolucionar de hacer aviones a hacer satélites, y eso parece complejo y remoto, pero no lo es. No había nada aeronáutico hace 25 años en México y ahora somos una potencia.



___¿Hay suficiente capital humano para que empresas extranjeras del sector espacial quieran aterrizar aquí sus inversiones?

___Definitivamente el reto será generar el capital humano para esta industria. Apenas estamos construyendo este capital como hace 30 años se estaba construyendo el capital humano para el sector aeronáutico y 50 años el capital humano del sector automotriz, pero la ventaja del sector espacial es que capitaliza la formación de la manufactura aeronáutica con las tecnologías de la información y aquí tenemos personal como el que produce la Universidad Aeronáutica en Querétaro, en manufactura, sistemas, equipos, componentes y la parte de software, redes, sistemas.



___¿Cómo se desarrolla la industria espacial en México?

___México incursiona en la revolución de los satélites pequeños. Lo cual permite costos favorables y tiempos cortos de retorno de inversión. Entrar al tema de satélites pequeños para aplicaciones en comunicaciones, monitoreo de territorio, misiones científicas y exploración nos permite enlazarnos con corrientes internacionales y con agencias de otros países.



Otro de los temas es la generación de aplicaciones espaciales, por ejemplo, para atención a desastres causados por temblores, huracanes, etcétera. En lo que se necesita mucho de ingeniería en sistemas, software, visualización, distribución de la información para aplicaciones de desastres naturales, propagación de contingencias sanitarias, monitoreo climático, donde se necesita comunicar la tierra desde el espacio. Labores que son sensibles en tiempo y resolución de imagen y otra información espacial.



___¿Qué otros estados del país tienen bases para generar una industria espacial?

___Hay otros estados que tienen clústeres similares aeronáuticos y todos ellos están con el interés de trascender a lo espacial, pero también hay estados que tienen tecnologías de la información y ellos van a trabajar sobre aplicaciones redes, y tercero, estados que tienen necesidades, por ejemplo, para agricultura o su medio ambiente, para la seguridad en sus fronteras, para la pesca, acuacultura, etcétera.



Por eso pienso que todos los estados están interesados en el tema espacial desde las telecomunicaciones, el GPS y las aplicaciones en tierra. Y hay estados que no tenían experiencia aeronáutica tan grande como Querétaro, pero sí quieren ver su medio ambiente y tenemos algunos ejemplos, como en Yucatán la primera antena mexicana de recepción de señales satelitales. En el mundo académico, para recibir señales con el tema medio ambiente, la meteorología, la climatología y el desarrollo sustentable y en el futuro tendremos más en otros estados. Cuando tengamos nuestros propios satélites estas antenas tendrán desarrollo.



La Agencia Espacial Mexicana tiene una actividad de desarrollo de centros regionales espaciales en los estados de la República y ya tenemos en proceso dos de ellos y estaríamos contentos de tener una presencia en el estado de Querétaro en un modo en el que definiríamos con las autoridades estatales, para adherirnos a su estilo, agenda, proyectos y prioridades.