Querétaro busca mejorar calificación internacional por su eficiencia

El gobierno municipal de Querétaro pretende alcanzar el reconocimiento internacional de confiabilidad nivel 3 para gobierno local, el máximo reconocimiento a la eficiencia de un gobierno otorgado por el Consejo Mundial de la Calidad (World Council for Quality-WCQ).



Este distintivo se otorga los gobiernos locales que han demostrado tener prácticas eficaces dirigidas a asegurar la calidad de los servicios que ofrecen a sus ciudadanos.



El alcalde Marcos Aguilar Vega dijo que el municipio de Querétaro sería el primero en obtener dicha distinción, no sólo a nivel federal sino a nivel mundial; esto permitirá a los ciudadanos contar con servidores públicos que cumplen sus funciones y procesos de calidad, además de que tendrán una mayor supervisión y seguimiento de su trabajo.



Indicó que las premisas de ofrecer un gobierno eficiente y eficaz están plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que se tuvieron que mejorar los procesos y acciones de la administración para –en una primera etapa– alcanzar el nivel 2 del reconocimiento.



El secretario Ejecutivo, Jorge Luis Alarcón Neve, informó que para alcanzar esta nueva certificación la administración debe contar con un Sistema Integral de Gestión de Calidad ISO18091:2014, con evidencia de su eficacia y madurez; también contar con un Observatorio Ciudadano que aplique un sistema de revisión basado en la norma ISO18091:2014; y someterse a la verificación de 39 indicadores y 314 procesos.



Explicó que una vez concluida la evaluación para la obtención del reconocimiento internacional de confiabilidad nivel 2, en abril pasado, se realizó una evaluación documental y en sitio.



En mayo iniciaron los trabajos con las secretarías municipales y la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables con el objetivo de poder preparar el camino y mejorar la certificación.



Alcanzar el nivel 3 requiere que la administración municipal realice una auditoría interna a las 22 secretarías; actualice el Sistema General de Calidad y aplique una auditoría externa por parte del Consejo Mundial de la Calidad.



Para la evaluación se utiliza un esquema de semáforo, donde el rojo representa prácticas inaceptables, el amarillo que se realizan esfuerzos, aunque insuficientes, y el verde que existe un desempeño aceptable.

Para obtener el nivel 3 la administración debe de tener en verde 35 indicadores de los 39, ninguno en rojo y no más de 4 indicadores en amarillo. En el nivel 2 se permite hasta 7 indicadores en amarillo.



Algunos indicadores son: uso sistemático de tecnologías de la información, prevalencia del estado de derecho, promoción de oportunidades de trabajo, cuidado de la calidad del aire, competencia de los servidores públicos y sana administración financiera.



La evaluación se realizará este año y los resultados se obtendrían en noviembre próximo.