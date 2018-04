'Queremos votar por convicción, no por ilusión': empresarios de Guanajuato

LEÓN, Gto.—-Líderes empresariales integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) presentaron un documento con “Propuestas Guanajuato 2018”, para los cinco candidatos a la gubernatura de Guanajuato, entre los que destacan los ejes de seguridad, desarrollo social, desarrollo económico y medio ambiente y que deberían cumplir en caso de ser electos.

Asistieron al encuentro Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de la coalición Por Guanajuato al Frente; Gerardo Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional; Felipe Arturo Camarena, del Partido Verde Ecologista de México; María Bertha Solórzano Lujano del Partido Nueva Alianza y Ricardo Sheffield Padilla, del Movimiento de Regeneración Nacional, así como los representantes de los partidos políticos que los postularon.

Los candidatos firmaron la intención de tomar en cuenta estas exigencias para incluirlas en su plan de gobierno.

El documento logró el consenso e integración de más de 70 organismos académicos, profesionales, sociales y empresariales de la entidad, destacó José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del CCEL.

Sánchez Castellanos señaló que los candidatos deben dejar de prometer más allá de lo imposible con tal de ganar votos y llamó a los ciudadanos a participar responsablemente en el proceso electoral

“En Guanajuato no queremos promesas, sino soluciones. No queremos iniciativas mágicas, sino resultados tangibles. Queremos votar por convicción, no por ilusión. Y somos plenamente conscientes de que las próximas autoridades no llegarán lejos si deciden ir solas, sin la sociedad.” expuso.

El presidente de Coparmex León, Jorge Ramírez Hernández, explicó que el documento incluye 14 propuestas para los aspirantes a la gubernatura, 17 para quienes buscan una alcaldía, tres para la Presidencia de la República, seis para el Congreso federal y cuatro para los legisladores locales.

“Tolerancia Cero”, esquemas para lograr una mejor remuneración y capacitación de policías, reformas legales en materia de seguridad, propuestas fiscales y de evaluación al desarrollo social, así como para el fomento de la transparencia en adjudicaciones y adquisiciones públicas, son algunas de las propuestas que destacan en el documento.

Jorge Ramírez explicó que una vez que algún candidato o la candidata llegue a ocupar el cargo al que aspira, serán los diferentes observatorios ciudadanos del estado quienes fiscalicen que los compromisos se cumplieron.

En el tema de seguridad se propone la creación de una policía cívica que pueda ayudar a que exista mayor contacto entre ciudadanos y autoridades, y señalan que en el estado hay esfuerzos aislados para bajar los niveles de seguridad.

Plantean asimismo un desarrollo económico inclusivo, que incluya a Guanajuato dentro de la región con mayor calidad de vida en América Latina. En desarrollo social, una evaluación efectiva y en educación, mejorar la cobertura.

Expusieron que en la actualidad no hay información confiable sobre el desarrollo social en el estado, por lo que es difícil tomar determinaciones en este sentido.

El estado, indican en el documento, requiere de un Estado de derecho que gire en torno al fortalecimiento de la impartición de justicia laboral, la creación de un Observatorio Legislativo de Guanajuato, garantizar la eficiencia y rendición de cuentas de la Fiscalía del Estado, así como de planeación de largo plazo que impulse el desarrollo de la administración pública mediante modelos de gestión para la innovación.