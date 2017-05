"Queremos convertirnos en contrapeso de la autoridad”: Canaco SLP

Con el compromiso de ser un verdadero contrapeso a las autoridades de los tres niveles de gobierno, pero también de sumarse al trabajo para lograr un mejor San Luis, este martes Alejandro Pérez-Ondarza Rodríguez rinde protesta de manera formal como presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur)

En entrevista con El Financiero Bajío, habla de los retos que habrá de enfrentar en su gestión.



___¿Cuál es el compromiso que tienes como nuevo dirigente de la Canaco-Servytur?

___Tenemos varios objetivos, uno de ellos es que la gente se afilie, que los comerciantes establecidos de todos los sectores vuelvan a la cámara, otro es trabajar con autoridades de los tres órdenes de gobierno para sacar adelante los proyectos que necesita San Luis Potosí, pero también queremos convertirnos en un contrapeso, que podamos señalar lo que no se hace bien y apoyar lo que se hace bien.

Creo que siempre hemos jugado un papel importante dentro de la vida del país y de San Luis Potosí, sin embargo de repente nos ha sucedido que hemos atravesado por épocas en las que no se decía mucho de lo que pasaba en el estado, pero ahorita estamos bien organizados, haciendo buen equipo con otros organismos empresariales para trabajar con los tres niveles de gobierno y también señalar lo que se tenga que señalar cuando se vea algo mal.



___¿Cómo es la relación con el gobierno estatal y el municipal?

___Existe una buena apertura por parte de ambos y de su gente, esperamos que las cosas sigan, lo importantes es saber escuchar tanto de un lado como de otro, que no se cierren, somos los portavoces de la ciudadanía, tenemos que ser un contrapeso para el trabajo que realizan, pero también aportar al desarrollo de San Luis Potosí.



___¿Cuáles son las expectativas que tienen para San Luis Potosí?, ha sido un año difícil, con un anuncio como la desinversión de la empresa Ford.

___Fue mucho ruido y pocas nueces, San Luis Potosí sigue creciendo vamos bien, la economía no está en óptimas condiciones pero al menos el estado mantiene un crecimiento importante a nivel nacional que ya lo quisieran otros estados, en Canaco trabajamos de cerca con el gobernador, alcalde, los delegados federales, para que San Luis Potosí siga teniendo ese nivel de crecimiento como hasta ahora; sabemos que crisis económica esta difícil para todos, pero como empresarios seguiremos trabajando para que el nivel de empleo no se baje y al contrario vaya para arriba.



___¿Cuál sector es el que necesita más apoyo?

___Sin duda el turismo, es uno de los rubros que más tenemos que trabajar para que siga creciendo; creo que San Luis lo tiene todo; lo que necesitamos es que estemos bien preparados, que con temas como capacitación, normatividad e infraestructura, se fortalezca el sector.