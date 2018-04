Propone 'El Bronco' bajar impuestos para atraer inversión

QUERÉTARO, Qro.- Bajar y deducir impuestos para que México sea más competitivo en el marco mundial, retener y atraer inversiones, y generar empleo para jóvenes, fueron algunas de las las propuestas en materia económica que presentó el candidato Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” durante el foro Decide 2018 del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, (ITESM).

Propuso disminuir del 35 al 27 por ciento el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para que el país sea más competitivo en la atracción y retención de inversiones, bajar el impuesto a las gasolinas a la mitad y, para incrementar la recaudación de ingresos, disminuir de 16 a 10 por ciento el IVA.

Señaló que sería posible disminuir los impuestos con reducción del gasto corriente y gastos innecesarios en el gobierno, además, incrementando la recaudación.

Respecto a la relación internacional, explicó que hablaría de frente con el presidente de los Estados Unidos, “face to face y a calzón quitado”, expresó a los asistentes.

“¿Porque nos tratas así? No me mandes al yerno, vamos a dialogar tu y yo. Es importante decirle que no hay que pelearnos, que nos necesitamos”, exclamó.

Sobre este tema, refirió que el tema migratorio y el TLCAN serían los temas prioritarios durante este diálogo; el primero basado en respetar las decisiones de aquel país y, el segundo, porque beneficia a los dos países.

“No ha habido esa comunicación, sólo ha sido en declaración mediática y debe ser personal. Hacerle una llamada al presidente (Donald Trump) y nos vemos y nos echamos una carnita asada. Una relación cordial, romper el hielo, el protocolo evita la comunicación. Romper el protocolo diplomático y la tecnología ayuda a romper esto y tener una comunicación directa con temas importantes”, expuso.

Respecto a política migratoria, el candidato presidencial refirió, en primera instancia, que México debe ofrecer oportunidades y empleo para que disminuya la migración a Estados Unidos y, segundo, que aquellos que regresan reciban respeto y apoyo por parte del gobierno.

Cuestionado sobre el desarrollo sostenible, se pronunció a favor de la reforma energética y la inversión y subsidios para la producción de energías renovables en el ámbito doméstico e industrial; además de que propuso disminuir el uso de combustibles fósiles y usar vehículos híbridos.

El candidato propuso, ante los jóvenes estudiantes y maestros, destinar 12 mil millones de pesos que se otorgan a los partidos políticos a la investigación y la innovación aplicada en el país, así como para pagar sueldo para los investigadores y evitar la fuga de mentes.

“Generar un fondo de industria 4.0 para que los ingenieros no se vayan a Estados Unidos y realicen proyectos en México. Que se queden aquí, que se les pague, lo que se les tenga que pagar, sin límite”, refirió.

Planteó la creación de un fondo para incentivar el autoempleo y subsidiar el primer empleo, a través de la deducción y disminución a empresas del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

A alrededor de 600 jóvenes estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, (ITSM), el candidato presidencial refirió que no está buscando la banda presidencial, sino cambiar conciencias y actitudes, por lo cual decidió dejar de ser gobernador y soportar la crítica de algunos ciudadanos al haber hecho lo anterior.

Se pronunció por regresar la tranquilidad a México utilizando al ejército y los policías, además de ofrecer oportunidades a los jóvenes.

Por otro lado, dijo que de ser presidente eliminaría las prerrogativas públicas y el gasto en campañas y que en los cargos federales estarán quienes tengan méritos y sean expertos, mismos que se guiarán de un plan nacional.

Rechazó el asistencialismo y los programas sociales, además de que se pronunció por un gobierno digital y que haga uso de las tecnologías para la generación de trámites.

También, 'El Bronco' propuso que el 50 por ciento del presupuesto federal sea destinado para la Federación y el resto para los estados, lo que, dijo, potenciará la infraestructura y economía de las entidades y regiones del país.

Además, al presentar su plataforma de gobierno, expuso que aumentaría las pensiones de los adultos mayores y atendería el rezago social con oportunidades de empleo y autoempleo.

Por otro lado, propuso cambiar el sistema educativo, regresando el poder al maestro, pero no al sindicato, para que el alumno ofrezca respeto a los alumnos y mantuvo su propuesta de generar preparatorias militarizadas gratuitas que fomenten los valores y el patriotismo.

Respecto al tema de seguridad, el candidato propuso implementar tecnología, llevar a los policías a las calles y utilizar el ejército. También, contratar expertos en el tema de seguridad, con quienes se generaría un plan, y retirar la Secretaria de Seguridad de la Secretaría de Gobernación.

Tras las preguntas de estudiantes y maestros, el candidato expresó que está abierto al matrimonio igualitario, pero rechazó la adopción entre personas del mismo sexo porque considera que los hijos sufrirían de acoso social y escolar.

Finalmente, resaltó que es necesario reformas el sistema de justicia y generar un fiscal general autónomo elegido por la sociedad, sin la intervención del Poder Ejecutivo.

En caso de votar por alguien que no sea él, Jaime Rodríguez dijo que lo haría por la candidata Margarita Zavala.