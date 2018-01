Prevén menor generación de empleo en Querétaro para 2018

En 2017, la generación de empleo en Querétaro superó con creces las expectativas, al registrar 42 mil 937 nuevas plazas registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), destacaron autoridades estatales y federales.



El dato representó casi 13 mil puestos de trabajo más respecto a lo que se tenía previsto para el año por parte del gobierno del estado -30 mil plazas-. En total, la entidad reporta 549 mil 681 trabajadores inscritos en el IMSS al cierre de diciembre pasado, según la información del organismo.



Sin embargo, el objetivo para 2018, es de 35 mil nuevos puestos laborales en el estado, comentó el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) de Querétaro, Marco Antonio del Prete Tercero.



Lo anterior, debido a una posible cautela por parte de los empresarios en la contratación de personal, previo al periodo electoral de julio próximo.



De acuerdo con los datos del IMSS, sólo en diciembre pasado, Querétaro se ubicó en el tercer sitio nacional en el registro de nuevos puestos de trabajo ante el instituto, con un crecimiento anual de 8.5 por ciento.



“El año pasado la estimación se superó con creces, y nosotros estimamos 35 mil empleos (en este año)”, indicó Del Prete en entrevista.



“Hay que reconocer que (2018) es un año excepcional, es un año con un proceso electoral intermedio que hará también que algunas empresas, especialmente nacionales, pongan atención en sus procesos de contratación, de expansión, en tanto no esté resuelto el tema de las elecciones”, refirió.



No obstante, aclaró, en Querétaro, aún cuando la entidad no es ajena a la coyuntura nacional, las autoridades del gobierno del estado continuarán trabajando para que los procesos electorales, que no están relacionados propiamente con el desarrollo económico, no interrumpan en el ritmo de las inversiones.



El delegado del Seguro Social en Querétaro, Manuel Ruiz López, reconoció el incremento en el número de afiliados en el estado, lo cual refleja la confianza que hay en la entidad para generar inversiones y proyectos productivos que apoyen el mercado laboral.



CRECIMIENTO REGIONAL



En lo que se refiere a la generación de empleo en la región del Bajío, la información del IMSS señala el registro de 62 mil 56 nuevos empleos en 2017, en Guanajuato; con un total al final del año, de 944 mil 871 trabajadores afiliados al organismo.



En el último mes del año, dicho estado tuvo un aumento anual de 7 por ciento en la creación de empleo.



En tanto, San Luis Potosí sumó 28 mil 926 nuevas plazas laborales el año pasado, para reportar un total de 424 mil 473 empleos registrados en el IMSS; y, en Aguascalientes se presentó un aumento de 15 mil 331 trabajadores dados de alta en el Seguro Social, en 2017; para reportar 305 mil 132 trabajadores inscritos en el organismo.



Dichas entidades tuvieron un incremento anualizado de 7.3 y 5.3 por ciento, en diciembre de 2017.