Presa El Zapotillo no ha quedado en el olvido: Márquez

GUANAJUATO, Gto.- El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, señaló que el tema de la presa El Zapotillo no ha quedado en el olvido y se ha tratado directamente con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

"Hace dos días me reuní con el presidente de la República, tuve una reunión con él y fue parte de lo que expuse, el tema Zapotillo, el cual tenemos que dejar con la certeza necesaria a pesar de ser un proyecto, que aunque no nos tocará a nosotros inaugurarlo, pero requiere no tener ningún problema sobre todo en la parte de viabilidad y ejecución de la obra, mismo que va avanzando muy bien."

Señaló que el tema se revisa en la Comisión Estatal del Agua, así como en el Congreso local con la diputada Angélica Casillas, para que se dé certeza jurídica, considerando que ya es la última etapa del acueducto.

Hasta el momento los trabajos de dicho proyecto aún están parados, y no se ha dado una fecha específica para que se reanuden, luego de que la empresa extranjera a cargo, abandonara el proyecto.

Por otro lado, Márquez Márquez señaló que en su momento se estará presentando detalles sobre la construcción del nuevo Estadio León, sobre todo en inversión y desarrollo que será 100 por ciento privado.

"Yo sí creo que en estos casi siete meses que me faltan, sí ya estamos dejando ya el proyecto ejecutivo y es probable el inicio de la construcción del estadio."

En su momento se compraron dos hectáreas para el municipio; sin embargo, un estadio que cuenta ya con más de 50 años, no responde a las necesidades actuales.