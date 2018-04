¿Por qué en Querétaro hay más empleados que emprendedores? /II

Fuente: Pixabay

Con el pasar de los años de esos años 2000 muchos compañeros se dieron cuenta que la industria no era del todo esas historias que nos platicaban nuestros maestros, pero para algunos era un poco tarde para emprender, y no por que no quisieran, ya tenían compromisos suficientes como para pensar en poner en riesgo capital, ideas y sobre todo tiempo. De nueva cuenta, el factor miedo se apoderaba de una generación educada en el sentido de estabilidad.

Y en este sentido observo lo que dicen algunos estudios, como el que en el 2015 publicara la empresa de ventas directas Amway, en su “Reporte Global de Emprendedores”, que se enmarca completamente acorde a los puntos planteados. Según datos del estudio, el 51 por ciento de los mexicanos que decide emprender un negocio tiene menos de 35 años.

En qué momento los menores de 35 años decidieron emprender y ¿por qué? si hay muchas empresas que quieren contratar profesionistas y su llegada a Querétaro va en aumento. Ese fenómeno político social no elimina el temor infundado por empezar un negocio, en donde las altas cargas financieras, la amenaza de una crisis económica, cuestiones legales, el desempleo y la decepción personal acompañan la idea romántica de iniciar un negocio, ¿entonces?

Tal vez la respuesta es porque los programas de estudio universitarios y las generaciones precedentes que ahora son padres y que quisieron emprender y no pudieron se dieron cuenta que había una luz en el camino y que ésta podría aprovecharse por las nuevas generaciones. Aunado a esto, también nuestra entidad entró en una etapa de satisfacción de necesidades, en las que es inminente que hay oportunidades de negocio.

¿Entonces? En Querétaro casi no hay emprendedores, no porque haya muchas empresas, o porque sea una carga inercial de nuestra cultura de miedo al fracaso, o porque existen riesgos de una crisis económica, o trabas legales, o porque no se pueda conseguir capital semilla, apenas empezamos a ver emprendedores porque nuestros jóvenes y mucha gente está aprendiendo a ser más tolerantes, porque se está cultivando una cultura de aventura de creer en las ideas, porque en las universidades los maestros empiezan a ser emprendedores, porque los padres no les proponen a sus hijos ir a Tremec a dejar su curriculum, les proponen apoyarlos en sus ideas, porque existe el Inadem, porque México es el segundo país en actitud emprendedora y estamos en una etapa de aprendizaje.

No dudo que logremos como estado emprender mucho y estamos en camino de lograrlo, el tema es el miedo, cito a Jacob Rocha que fungió como presidente del Inadem de 2013 a 2017, en entrevista donde mencionó:

"Como sociedad, si queremos tener más emprendedores debemos ser más tolerantes al fracaso. Los fondos de capital valoran estas heridas que los hace asumir actitudes diferentes hacia nuevos emprendimientos."

El riesgo siempre existe ¡Recuerden esos celulares Nokia!

*Licenciado en Comercio Internacional con maestría en Derecho Aduanero y catedrático de la Universidad Mondragón México y miembro del Comité Evaluador del Premio Estatal al Mérito Empresarial.

@mondragonmexico