Pinal de Amoles busca ser Pueblo Mágico

QUERÉTARO, Qro.- Pinal de Amoles se suma a los municipios de Querétaro que buscarán ser Pueblo Mágico, aunque en este año todavía no se tiene fecha ni presupuesto para la convocatoria por parte de la Secretaría de Turismo federal, comentó el secretario de Turismo del estado, Hugo Burgos García.



En entrevista, dijo que se tendrá que revisar la solicitud de Pinal de Amoles, toda vez que el municipio de Amealco de Bonfil tiene su proyecto más avanzado.



En este sentido, Burgos mencionó que Pinal de Amoles entregó la solicitud correspondiente, pero no se ha tenido todavía algún otro acercamiento.



Añadió que se tendrá que platicar el tema, debido a que se deben cubrir una serie de requisitos y compromisos con las autoridades federales.



El funcionario local advirtió, así, que la situación no es fácil en el tema de Pueblos Mágicos.



“Se habla ahora de sólo nueve pueblos mágicos (en total para el país), así que no es nada fácil. En Querétaro al menos tres municipios han dicho que tienen la intención de ser Pueblos Mágicos, así que hay que esperar, nosotros estamos mandando los proyectos”, dijo.



Por otra parte, el titular de Turismo de Querétaro manifestó la intención de estrechar los lazos de cooperación turística entre Cuba y la entidad.



El funcionario recibió una delegación de empresarios turísticos de la Isla caribeña, encabezados por la consejera de Turismo de la Embajada de Cuba en México, Xiomara Martínez Iglesias.