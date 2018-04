Periodista de SLP denuncia hostigamiento, robo y amenazas

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- La directora de Canal 12 de Ciudad Valles, Margarita Almaguer, denunció violaciones a suS derechos humanos, luego de que la semana pasado robaron e hicieron destrozos tanto en las instalaciones del canal, como en su domicilio particular.

En conferencia de prensa, la periodista aseguró que ha sido víctima de amenazas por extraños, por lo que teme por su vida.

“La semana pasada extraños entraron al canal, no sólo robando equipo, sino destruyendo instalaciones, incluso prendiendo fuego a cabina; también entraron a mi domicilio que está abajo del canal, rompieron protecciones y sustrajeron objetos de valor, pero dejaron otros, tanto del canal como de mi casa” dijo la periodista.

Dijo que tras los hechos, se dio aviso a las autoridades y fueron elementos de la Policía Municipal de Ciudad Valles quienes montaron un operativo de vigilancia de su casa, lo que permitió que, luego de un forcejeo, lograran la detención de dos personas que asegura estaban intoxicados, cuando por segunda ocasión intentaron ingresar a las instalaciones de su domicilio.

“Es una clara intención de acallar el canal, no suficiente con esto, un día después, al caminar en el centro, una persona se me acercó y me amenazó de muerte, que iban a terminar el trabajo y si no me detenía quemarían todo. Tengo temor de que alguien pudiera hacer algo contra mi persona, contra mi patrimonio, se metieron dos veces, es un claro móvil en contra de la libertad de expresión, queriéndome afectar para que no denuncie actos” explicó.

Agregó que lamentablemente, luego de la detención, una de las dos personas detenidas perdió la vida.

Dijo que no se le ha tratado como víctima e incluso ha sido atacada por estos hechos, sin embargo dijo, no debe perderse de vista que eran dos personas que estaban drogadas, cometiendo un delito en su casa.

“Se estaban drogando, no se vale la victimización de los delincuentes, ellos iban por mí, se debe recordar que estoy luchando a favor de mi ejercicio de la libertad de expresión, pero no me van a callar, busco apoyo y voy a seguir en pie de lucha, no voy a caer en provocaciones.”