Pancho Domínguez se reincorpora a sus actividades

QUERÉTARO, Qro.- Luego de tres días de reposo por el problema de irritación en los ojos, el gobernador de Querétaro Francisco Domínguez Servién, se reincorporó a sus actividades públicas.



El mandatario comentó que ya está mejor de salud, “al cien por ciento” para cumplir con su agenda.



Indicó que si bien se ha comentado que el problema radicó en la afectación por el tipo de iluminación que había en el evento del viernes pasado en el Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas (Centa), sus médicos le diagnosticaron un padecimiento de tipo viral, una conjuntivitis.



“Por la noche (del viernes) aparentemente nos habían quemado los ojos, la cornea, los reflectores (que había en el evento del Centa); a mí me dicen los médicos que fue viral, una conjuntivitis (...) y a las dos de la mañana estaba yo en el hospital”, mencionó, durante su participación en un evento realizado en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSRJ).



Posteriormente en entrevista, Domínguez Servién detalló que el sábado prácticamente se encontraba sin posibilidad de ver, y el domingo estuvo más recuperado.



“No veía, real, me vendaron los ojos 14 horas y posteriormente veía borroso, todo el sábado no podía ver la luz, tenía prohibido ver la televisión, el teléfono; y ya el domingo amanecí mejor, pero parecía que me habían picado las abejas o golpeado (por la hinchazón en los ojos).”



“Ayer, estuve reposando todo el día y hoy sólo me queda un poco de hinchazón en los párpados, pero ya estoy al cien por ciento”, refirió.



El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, también tuvo afectaciones en su salud en la inauguración del Centa, así como algunos integrantes de su gabinete que se encontraban en la línea de honor.



En el caso de las autoridades estatales, además del gobernador, fueron afectados algunos de los integrantes de su equipo de logística.