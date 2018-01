'No dejaremos que la corrupción defina el servicio público': Meade

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- El precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, visitó este lunes territorio potosino, en donde dijo que no van a dejar que la corrupción siga definiendo al servicio público.



En su visita a una empresa de la zona industrial fue cuestionado sobre la llamada Ecuación Corrupta, como se conoce al escándalo de presunta extorsión en que cuatro diputados locales del PRI, PAN, PRD y Partido Verde se vieron involucrados, de los cuales el representante del Partido Revolucionario Institucional, Oscar Bautista, buscaría una diputación federal.



“Vamos a poner toda la experiencia y voluntad en el combate a la corrupción, no vamos a dejar que la corrupción siga definiendo al servicio público”, expresó Meade.



El político refirió que corrupción es quien pide moche, otorga una licencia de construcción a una escuela que no tiene buenos cimientos y se cae con un temblor; es un engaño en la declaración patrimonial o quien encuentra la manera de no pagar impuesto. Son acciones, entre otras, que se deben de combatir.



Durante el acto, Meade Kuribreña también se refirió a la educación y a los jóvenes, asegurando que es necesario crear un propio modelo de educación dual, a través del cual se estimule a los jóvenes con espacios laborales, que se traducen en oportunidades y con ello se alejan del ocio.



“En México lo que quieren son más oportunidades, construir el propio modelo de educación dual para estimular a los jóvenes, para abrir el mercado laboral; hoy en día los jóvenes están deseosos de trabajar, eso la aleja del ocio, pero sobre todo permite construir un futuro de éxito” declaró.



Tras la visita a la empresa, José Antonio Meade se trasladó a la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional en la capital potosina, para reunirse con la militancia.