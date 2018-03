Necesario recomponer la seguridad en Guanajuato: Sánchez García

GUANAJUATO, Gto.- Gerardo Sánchez García, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura del estado, señaló que es necesario poner atención y recomponer la estrategia de seguridad, luego de los hechos ocurridos en Purísima del Rincón en donde un grupo de personas armadas atacaron un palenque clandestino en donde murieron ocho personas, entre ellos el padre del alcalde de San Francisco del Rincón.

Asimismo, señaló que está en tela de juicio la capacidad del secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, y espera que se reconozca que existe un serio problema de inseguridad en el estado.

Por otra parte, el candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Ricardo Sheffield, mencionó que es necesario apostarle más a la prevención, así como disminuir el consumo de drogas entre los guanajuatenses, a fin de evitar que se sigan dando el incremento de hechos delictivos en el estado.

“Si nosotros no reducimos el consumo de las drogas, si no trabajamos de manera preventiva en la recuperación de todos que han caído en las garras de estos vicios, no vamos a poder lograr controlar el tema de la inseguridad."