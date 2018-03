Morena podría sustituir a su candidata a la gubernatura en Guanajuato: AMLO

Morena busca candidato a gobernador: Un grupo al interior de Morena empuja al expriista Miguel Ángel Chico, mientras que Ricardo Sheffield, quien pretendía ser nuevamente alcalde de León por el PAN, presentó su renuncia al partido para sumarse a Morena.

LEÓN, Gto.- El candidato a la Presidencia del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, dejó abierta la posibilidad de que Antares Vázquez Alatorre deje de ser la candidata a la gubernatura por su partido.

Dijo que Antarez Vázquez tendría que aceptar someterse a una encuesta que mida su popularidad contra la de otro contrincante. Sin embargo, aclaró que la decisión de quién será el abanderado o abanderada no está en sus manos, sino de las autoridades partidistas locales.

De hecho así se confirma lo que se especulaba desde hace unos días: que al interior del partido en Guanajuato hay un grupo que pretende que Miguel Ángel Chico Herrera, expriista que se sumó a Morena, y pudiera ser el que encabece la candidatura a la elección estatal, reemplazando a Antares Vázquez Alatorre, aunque ella ya haya cumplido con un proceso previo.

López Obrador aseveró que el encargado de resolver esta circunstancia tendría que ser Ricardo Monreal, coordinador de la defensa del voto en Guanajuato, en conjunto con los liderazgos estatales.

Además recordó que para definir cualquier candidatura, debe existir un proceso en el que los ciudadanos evalúen a cada uno de los aspirantes y que el que tenga mejores resultados en estas encuestas, ese tendría que ser el perfil más adecuado, pero recordó que Morena ya tenía considerada a Antares Vázquez, desde antes de que Chico Herrera se uniera a las filas del partido.

Aseguró que en Guanajuato personajes emanados de PRI o PAN son bienvenidos, incluyendo Ricardo Sheffield Padilla, exalcalde del PAN en León 2009-2012, quien ayer mismo renunció al blanquiazul para unirse a Morena.

"Si su intención es ayudar para que se termine con la corrupción, no es incongruente porque hay mucha gente que ha sido engañada, porque los partidos en los que militaban no tenían ideales", señaló López.

Al término de una reunión con estructuras morenistas guanajuatenses, Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a Ricardo Anaya y José Antonio Meade: que le bajen “tres rayitas” a sus descalificaciones porque el país lo menos que quiere son peleas.

“Le hacen daño al país, ojalá resuelvan sus cosas con urbanidad política y no se vean como enemigos a destruir sino como adversarios a vencer porque se van calentando y es un pleito arriba y allá arriba se llevan fuerte, entonces que le bajen una, dos, tres rayitas a sus disputas y confrontaciones, pero no me voy a meter a hablar de nada”.

El candidato a la Presidencia de México anunció que este sábado 16 de marzo se va a registrar formalmente como candidato a la Presidencia de México.