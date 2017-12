Menor crecimiento, esperan para 2018 en Querétaro

La actividad productiva en Querétaro cerrará con un balance positivo en 2017, con estimaciones de crecimiento de doble dígito tanto para la industria como para el sector comercial y de servicios.



Analistas proyectaron un crecimiento para 2017, de entre 5.8 y 5.9 por ciento para la economía del estado, en general, mientras que empresarios consideraron un avance de 11 por ciento para la industria y de 10 por ciento para el sector comercial y de servicios, específicamente.



Si bien este incremento –muy por arriba de la media del país-, la economía queretana enfrenta la coyuntura nacional y global, que genera expectativas no muy positivas para 2018, advirtieron.



El 2017 terminó como inició, con la incertidumbre sobre las políticas del gobierno de Estados Unidos, en este caso, con la reforma fiscal aprobada por el Congreso del vecino país, y que podría frenar el flujo de capitales estadounidenses hacia México, advirtió Arturo Muñoz Villalobos, presidente del Colegio Queretano de Economistas (CQE).



Esto, se suma a los efectos que se generaron a lo largo del año por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual continuará con el proceso en el primer trimestre de 2018. En materia comercial, la revisión del tratado tiene pendientes temas importantes como las reglas de origen y la desaparición del capítulo 19, relacionado con la solución de controversias.



“En el tema de la reforma fiscal en Estados Unidos, la disminución muy significativa en el impuesto a las empresas viene a exponer a la economía de nuestro país, al restarle competitividad de forma significativa por la reducción de la tasa (de 30 a 21 por ciento)”, sostuvo.



Y, en ese sentido, las autoridades mexicanas deben realizar un rediseño en materia de política fiscal.



“Estos dos pilares son los que de alguna forma para 2018 están generando expectativa no muy favorable para la economía del país”, refirió.



También, otros factores que incidieron económicamente en 2017 en el estado, fueron el comportamiento de las variables macroeconómicas nacionales, como el aumento de la tasa de interés de referencia y la inflación.



El impacto en la economía de Querétaro se encuentra sobre todo en el ámbito exportador para la industria; en tanto que el sector terciario se ve afectado por el efecto de la inflación en el consumo.



No obstante, en materia de empleo, la entidad logró la generación de una cifra récord, con 45 mil plazas registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), destacó Muñoz.



Por su parte, el presidente de la delegación en Querétaro de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Esaú Magallanes Alonso, aseguró que 2017 fue un año positivo para el sector en la entidad.



“Tuvimos un crecimiento aceptable, aún cuando veíamos en un inicio que sería un año complicado, fue un año mejor de lo que se esperaba. El tema de las elecciones en Estados Unidos, el dólar se disparó en enero, las negociaciones del TLCAN y a pesar de esto se avanzó”, expuso.



De las cosas a destacar en el sector industrial, afirmó, se encuentra la apertura de nuevos mercados, en países de Europa y Asia.



“El tema del TLCAN nos abrió los ojos a que no debemos depender únicamente de un solo socio comercial como es Estados Unidos, así que muchos industriales, muchas empresas ya empezaron a venderle a otros países, le están vendiendo a otros socios comerciales, y eso fue algo muy bueno”, consideró Magallanes.



En tanto, Gerardo de la Garza Pedraza, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en Querétaro, indicó que el sector terciario se vio apoyado en la entidad por los servicios y el turismo, donde éste último tuvo un aumento de 20 por ciento en la ocupación hotelera en el estado.



“El turismo es lo que ayuda a que el sector esté a la alza y cerremos el año con buenos números. Y el boom general de la economía de Querétaro”, agregó.



AÑO DE RETOS

Para el próximo año, la proyección es de un menor crecimiento, debido a los efectos de la coyuntura geopolítica internacional y a las elecciones presidenciales en el país, consideró el presidente del CQE.



“La política fiscal de los Estados Unidos, junto con las medidas de política económica del Banco de México –el aumento de las tasas de interés-, nos permite suponer que sí observaríamos una disminución, muy marginal, sobre todo en el primer semestre”, indicó Arturo Muñoz.



“También, en función de lo que ocurra en los escenarios políticos podríamos ver un comportamiento a la alza o a la baja de la economía.”



El presidente de la Canacintra en Querétaro agregó a su vez, que hay incertidumbre sobre lo que ocurrirá en 2018.



“No hay mucho optimismo, ya que se espera una volatilidad en el tipo de cambio por la cuestión electoral. No habrá un crecimiento como en este año, pero estaremos bien”, confió.



Para atender la situación, Magallanes dijo que las empresas deberán trabajar en la optimización de recursos, robustecer la cadena productiva, y buscar más adquisiciones en el mercado interno con proveedores locales.



“Respecto al 2018, se dice que es un año difícil, pero también se consideraba que este año (2017) iba a ser muy duro por los temas macroeconómicos, de otros países; pero se demostró con la unión, con lo que se estuvo haciendo –principalmente la promoción de la adquisición de productos nacionales-, que si todos trabajamos en esa sinergia le vamos a dar la vuelta al rumor de que va a ser un mal año, creo que depende de nosotros”, puntualizó Gerardo de la Garza.