Lograr elecciones 'ejemplares', la meta en Guanajuato: Rodríguez Junquera

GUANAJUATO, Gto.- Lograr unas elecciones ejemplares el próximo 1 de julio, es el objetivo de la actual administración estatal, aseguró el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera.

En entrevista, dijo que para lograrlo se han sostenido reuniones con los institutos electorales tanto federal como local, así como con la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electores y representantes de los partidos políticos.

“Queremos una elección en Guanajuato donde se privilegien las posturas, las propuestas, tratar de que las descalificaciones sean lo menos posible, y por supuesto tener una jornada electoral ejemplar, una jornada donde no haya manchas, donde no haya nada que afecte al proceso y por eso también hemos tenido una capacitación con servidores públicos, para que no caigan en ningún delito electoral.

Se busca, añadió, “blindar la elección en Guanajuato con varios mecanismos; es una tarea a la que hemos venido dando seguimiento y estaremos trabajando muy fuerte en el estado”.

Informó que por ser una elección concurrente participarán en el cuidado de las elecciones autoridades de los tres niveles de gobierno, que deberán actuar coordinadamente para la llegada y traslado de los paquetes después de la jornada, así como de su resguardo; además se ha firmado un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Pública para la instalación de más de siete mil casillas en todo el estado.

Expuso que en la parte preventiva se ha trabajado muy fuerte, tanto con la Fepade como con la Procuraduría General de Justicia del Estado, además de que se ha capacitado a los servidores públicos, quienes tienen estrictamente prohibido usar los recursos públicos y tiempo laboral en campañas electorales. “No queremos que tenga una sola mancha este proceso electoral, un solo delito electoral y un solo señalamiento de uso de recursos públicos en campaña.”, reiteró.

Respecto a los programas sociales, dijo que seguirán adelante, pero con ciertas limitaciones. “Una de ellas es no poder hacer eventos masivos en la entrega de estos apoyos, pero no pueden suspenderse.”

Pidió que este proceso electoral se convierta en una verdadera fiesta cívica, “en condiciones de paz, armonía y tranquilidad, libre como está estipulado en las leyes y la conciencia colectiva lo indique, una jornada totalmente tranquila y democrática”.

Indicó que aunque existe el mecanismo y el protocolo para brindar apoyo en el tema de la seguridad a los candidatos, hasta el momento ninguno lo ha solicitado.

"Seguimos analizando los escenarios, que es otra de las tareas de la Secretaría de Gobierno. No vemos escenario rojos, como lo hemos comentado con los organismos electorales pero también lo hemos platicado con los partidos y si alguno tiene alguna inquietud por alguna circunstancia, por menor que pareciera, podríamos activar los mecanismos de seguridad"

Dijo no confiarse ni bajar la guardia, a pesar de que hasta el momento no hay ni focos rojos ni amarillos. Se continúa en una verificación de puntos en donde se colocarán las casillas de votación para evitar alguna situación que afecte el proceso.