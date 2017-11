Lo que más necesitan los jóvenes emprendedores

Al revisar el título de este artículo, uno podría pensar inicialmente que la respuesta es recursos financieros, financiamiento y/o inversión. Sin quitar la importancia de lo anterior, mi experiencia es que los jóvenes emprendedores necesitan de un guía que aporte motivación y experiencia. A estas personas solemos llamarlos tutores, mentores, asesores, profesores a veces confundiendo la función que podrían tener cada uno, por lo que me atrevo a ofrecer un punto de partida para diferenciarlos.



Thompson y Downing (2007) reconocen que el principal trabajo de una persona que apoya a emprendedores está en gestionar el proceso de emprendimiento, pero existen muchos otros roles que se puede jugar:



-Descubrir talentos: identificar aquellas personas con potencial para ser emprendedores exitosos. En general, este es un rol ignorado, en parte por el deseo de ofrecer ayuda a cualquiera que la busque.



-Consejero: trabajar con la persona para ayudarla a conocer su potencial y asesorarla en si debe, o no, buscar la ruta emprendedora, para la cual puede ser que no esté lista.



-Asesor: en general, significa ayudar a la persona a conocer qué existe en términos de soporte, consultoría, inversiones, préstamos, y qué tiene que hacer para conseguirlos. En otro nivel, también involucra orientación profesional por parte de contadores o abogados, que están actuando como consultores porque su compromiso no es de continuidad en el proceso.



-Profesor: transmisión de conocimiento, general y específico para grupos.



-Coach de negocios: trabajar con el emprendedor para que las cosas se hagan y aumentar el desempeño utilizando un enfoque directivo (mostrar y decir). Aumentan la competencia del emprendedor en funciones claves del negocio.



-Mentor: trabajar con el emprendedor para que las cosas se hagan y mejorar el desempeño, pero utilizando un enfoque no directivo. Los mentores tienen que creer en las personas que están ayudando. Los ayudan a desarrollar su potencial y capacidad emprendedora, ampliar su visión, crear valor en la idea de negocio original, ayudar a la persona a aumentar su confianza, estimular el pensamiento y hacer cuestionamientos críticos sobre la viabilidad del negocio. Alguien para escuchar al emprendedor y prepararlo para su rol de líder.



-Coach personal: ayuda a la persona a clarificar la relación de su personalidad con la empresa, a definir objetivos y monitorearlos.



Algunos facilitadores se sienten más cómodos en uno u otro rol. También se debe considerar que algunos roles son directivos y otros no. Algunos se enfocan en desarrollar la idea de negocio, otros en el emprendedor.



Finalmente, considero que el punto de partida para esta relación es el entendimiento de que el emprendedor es el responsable por la toma de decisiones, una vez que es él quien tendrá que asumir el éxito o fracaso de las mismas.



*Directora regional del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Tecnológico de Monterrey en Querétaro

rdiegoli@itesm.mx