'Leen la cartilla'  a municipios de Querétaro

El secretario de Planeación y Finanzas de Querétaro (SPF), Juan Manuel Alcocer Gamba, advirtió a las autoridades municipales que deben atender los aspectos financieros y administrativos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.



Mencionó que la responsabilidad de los ayuntamientos es fundamental en el tema hacendario local, por lo que se tiene que cumplir a cabalidad con la legislación, buscando un balance presupuestal.



En este sentido, agregó que se deben atender las disposiciones de financiamiento; las reglas de control interno; las obligaciones de transparencia, así como el control en la administración.



Además, es esencial que el personal del área correspondiente conozca la ley a cabalidad, ya que actualmente, en los estados y en los municipios hay cierto conocimiento pero no se ha profundizado.



Lo anterior, considerando que está en puerta la elaboración de los proyectos de presupuesto para el próximo año, tanto a nivel municipal como estatal, por lo que se deben prevenir estos aspectos, dijo.



El titular de la SPF estatal, participó en días pasados en el Seminario de Finanzas Públicas Municipales organizado por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), donde llamó a los funcionarios municipales a trabajar en el tema de la Ley de Disciplina Financiera.



Presupuesto 2018



Juan Manuel Alcocer aseguró que para el presupuesto de 2018, las administraciones locales deben planear muy bien temas como los servicios personales y las condiciones de flujo de efectivo, “porque hay candados” que limitan el movimiento de los recursos.



“Trabajemos en cumplir a cabalidad y que no nos agarre el 2018 con ajustes porque no planeé, no previne algunas cosas, (así que) tenemos que trabajar todos en eso”, sostuvo.



Reconoció, que si bien existen todas estas disposiciones, la Ley de Disciplina Financiera busca la sustentabilidad de las finanzas municipales y estatales.



Por su parte, el secretario de Finanzas del municipio de Corregidora, Gustavo Leal, dijo que la ley puede “estrangular” en algunos casos la operación de las entidades, por lo que el reto está en generar las condiciones para evitar afectaciones a los distintos rubros administrativos.



Mencionó que de los cinco componentes que la integran, el de la reglamentación hacendria y el tema de presupuesto, acotan el movimiento de recursos al gasto corriente, donde también se consideran aspectos de seguridad pública, servicios públicos municipales y programas sociales.