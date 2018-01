Las luces, causa del daño a los ojos en evento presidencial de Querétaro

QUERÉTARO, Qro.- El presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, confirmó que sintió molestias en los ojos después de haber participado en el acto de inauguración del Centro Nacional de Tecnologías Aeronaúticas (Centa) que fue encabezado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el pasado viernes.



El edil indicó que por la noche de ese día presentó irritación en los ojos, dificultad para abrirlos, y un color rojizo en los mismos; además de sensación de irritación en el rostro.



"Se sentía como si me hubiera quemado, como si me hubiera bronceado mucho o expuesto mucho al sol. Me esperé toda la noche porque no podía dormir. Con los ojos cerrados se sentía la irritación bastante molesta", comentó.



Por la mañana del sábado el presidente municipal asistió al médico, el cual le diagnosticó conjuntivitis aguda y le recetó un tratamiento oftálmico y desinflamatorio. Además, tuvo que suspender eventos el sábado para evitar exponerse a la luz del sol o iluminación artificial.

"En el evento en el que estuvimos más de dos horas y estuve en el pódium sentí un malestar con la luz de frente, como tipo led, blanca, nunca había visto esa luz y cada que me daba en el rostro y en ojos sentía molestia, por eso trataba de voltearme", señaló.



El edil indicó que durante el evento sintió molestias por la iluminación del staf del evento, al igual que la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Consuelo Rosillo Garfías, a pesar de que ella traía lentes. Sin embargo, consideraron esta situación como pasajera.



"El domingo ya pude hacer algunas actividades y hoy lunes ya estoy mejor. Sí siento la molestia, pero ya puedo ver; no podíamos ni abrir los ojos, era el problema, como que se hinchó el ojo y no podíamos ni enfocar. Incluso algunos sí nos espantamos" expresó el edil.



El alcalde explicó que el médico le refirió que la iluminación a la que fue expuesto es similar a la que se usa para soldar y al exponerse mucho a ésta "se flamean los ojos y se tardan tres días para recuperarse". Por tal motivo descartó que los efectos hayan sido a causa de un agente químico.