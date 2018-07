La Universidad de Arkansas arrastra adeudos de predial, insisten autoridades

QUERÉTARO, Qro.- El municipio de Colón informó que la Universidad de Arkansas presenta rezagos en el pago del impuesto predial de los ejercicios 2016 y 2017 y sólo realizó el pago de una de 14 claves catastrales aportadas a un fideicomiso, correspondiente al cumplimiento de pago al tercer bimestre del ejercicio 2018.

En un comunicado de prensa, la Secretaría de Finanzas municipal aseguró que el adeudo de la universidad supera los 30 millones de pesos, incluyendo multas y recargos.

Asimismo reiteró su disposición a seguir apoyando el desarrollo de “ese gran proyecto y brindar la atención personal al representante de la universidad para resolver esta situación de interés común”.

En entrevista, el presidente municipal, Alejandro Ochoa, afirmó que el 1 de julio, tras las elecciones, solicitó a la Secretaria de Finanzas una lista de los contribuyentes que tienen rezagos en el pago del impuesto del predial, y fue así como tuvo conocimiento del adeudo de la institución educativa.

Sin embargo, desde marzo el gobierno municipal notificó a la universidad que debía hacer el pago.

Reiteró que la institución “realizó el pago de una sola clave catastral y tiene 14 claves por pagar, dentro de un proyecto que ellos crearon, que en su momento buscaron la causahabiencia del municipio, formaron la figura del fideicomiso, y nosotros como ayuntamiento les dimos la autorización a ese derecho que tienen y realmente para el municipio no es un beneficio porque se ahorran el Traslado de Dominio”.

El edil afirmó que gracias a este proceso pudieron consolidar el proyecto y se le pidió a la universidad que se pusiera al corriente con el pago del impuesto del predial.

“Se me hizo irresponsable (la declaración de la universidad) puesto que no conocen que tienen pendiente en una figura creada por ellos 14 claves pendientes más, que suman arriba de 30 millones de pesos. Se me hace irresponsable su comentario puesto que van a tener que estar al corriente para tener la licencia de funcionamiento”, afirmó el alcalde.

Lamentó que la universidad haya creado el fideicomiso, que autorizó el municipio, para que pudiera exentar el pago del Impuesto Sobre Traslado de Dominio y después no quiera pagar el predial.

Comentó que el gobierno del estado sabe acerca del tema y le solicitó a la administración municipal que apoye a la universidad, por lo cual se le quitaron, de manera provisional, los sellos de suspensión a sus instalaciones.

Finalmente, expuso que el municipio está en la disposición de llegar a un convenio de pagos con la universidad.

En tanto, voceros de la Arkansas State University Campus Querétaro (ASUCQ sostuvieron que el fideicomiso de la universidad tiene sólo una clave catastral que es la parcela 134 y no más, como asegura el municipio de Colón.

Indicaron que el comprobante de pago del impuesto al tercer bimestre demuestra que está al corriente con su obligación.

Finalmente, comentó que no emitirá más comentarios en relación con este tema, debido a que ya dio todas las explicaciones necesarias y mostró las pruebas aclaratorias.