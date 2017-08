La japonesa Minamida construye planta en Guanajuato

LEÓN, Gto.- Con una inversión de 1.5 millones de dólares en una primera etapa, la empresa japonesa Minamida se instalará en el Parque Industrial León-Bajío (Pilba) ubicado en este municipio.



Se trata de la cuarta empresa que se hospeda el complejo industrial ubicado en la carretera a Santa Ana del Conde. Pilba tiene un área de 490 hectáreas, y ya alberga a Michelin, que construye su planta desde 2014, en un terreno de 98 hectáreas, y se prevé que inicie operaciones en 2019.



La compañía Minamida fue fundada en 1933 en Japón, y en sus inicios se dedicó a la producción masiva de clavos largos para diferentes industrias, pero hoy en día fabrica autopartes de forja en frío y micro fabricada, pernos y tuercas.



Aunque en una primera etapa la inversión de esta empresa es de 1.5 millones de dólares, con la expectativa de generar 30 empleos, se tiene proyectado llegar hasta 6 millones de dólares y 180 empleos. La entrega de esta nueva planta será para el mes de abril del 2018.



El alcalde de León, Héctor López Santillana, dijo que desde el inicio de su administración han llegado al municipio 67 proyectos de inversión que representan mil 556 millones de dólares y 18 mil 914 empleos comprometidos para León. El 61 por ciento de estas inversiones van dirigidas al sector automotor.



Por su parte el sub-director general de Minamida Co., Takeshi Minamida, dijo que no solamente pretende conservar su mercado aquí en México sino expandirse a Estados Unidos y Brasil.



“Espero que nuestra planta en León no sólo sea mercado de autopartes en México sino también del mercado estadounidense y brasileño. Nuestra misión es mostrar que una empresa de tamaño mediano como nosotros, pueda tener éxito en México y contribuya posteriormente a la mejora de calidad, el tiempo de entrega y costo de los autos fabricados en México y, también contribuya al desarrollo de la economía y la educación de la región”, dijo.



Por otra parte, López Santillana informó que el Banco Mizuho, el tercero más grande de Japón, iniciará operaciones en octubre en el municipio.