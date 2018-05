IP organiza debate de candidatos al gobierno de Guanajuato

LEÓN, Gto.-Empresarios del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) invertirán más de un millón de pesos para la organización del próximo “Debate Ciudadano 2018”, en donde participarán los cinco candidatos a la gubernatura de Guanajuato, cuatro hombres y una mujer, en la Casa de Piedra el 28 de mayo a las 19:00 horas.

Durante este ejercicio democrático, expertos cuestionarán sobre temas de corrupción e impunidad, medio ambiente, seguridad y desarrollo económico.

Líderes empresariales indicaron que es necesario debido a que los candidatos hasta ahora no han dado a conocer de manera clara sus propuestas a la ciudadanía, sobre todo la de la candidata Bertha Solórzano, de Panal.

Arturo Sánchez Castellanos, presidente del CCEL dijo que “este ejercicio es complementario al que financia el gobierno a través del Instituto Nacional Electoral (INE). No queremos quedarnos cruzados de brazos sin conocer claramente sus propuestas".

Jorge Ramírez, presidente de la Coparmex León, dijo que como empresarios buscan tener un mejor entorno y como ciudadanos quieren aportar su granito de arena para que los ciudadanos estén bien informados a la hora de decidir quién gobernará en las siguientes administraciones.

Los candidatos que participarán son: Diego Sinhué Rodríguez, de PAN-PRD-MC; Ricardo Sheffield, de Morena-PT-PES; Gerardo Sánchez, PRI; Felipe Arturo Camarena, PVEM y Bertha Solórzano, Panal. Ya confirmaron su asistencia.

Sánchez Castellanos, destacó que en lo que va de las campañas, los candidatos han ido de menos a más, principalmente los candidatos punteros, porque empezaron un poco lentos con más descalificaciones que propuestas. Sin embargo, a Bertha Solórzano del Partido Nueva Alianza (PANAL) “lamentablemente no la hemos escuchado lo suficiente y creo que el debate será una excelente oportunidad para conocer más de su propuesta”.

El debate durará dos horas y es organizado por el CCEL en coordinación con la Universidad de Guanajuato (UG); se distinguirá por tener un formato innovador y abierto a la participación de los electores.

José Arturo Sánchez Castellanos explicó que dentro del auditorio estarán 300 personas miembros de la sociedad civil, empresarios y estudiantes.

El formato girará en cinco ejes: Desarrollo Inclusivo, Competitividad, Estado de Derecho, Desarrollo Democrático y Buen Gobierno y Desarrollo Sostenible.

“El formato será muy diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en Guanajuato en los debates para gobernador, no va a ser tan acartonado e incluso no va a ser tan facilitador de que no haya confrontación; no digo que no vaya a haber debate de ideas, pero no confrontación porque se van a definir muy bien los temas y además será un debate más interactivo con la sociedad, van a debatir con los ciudadanos”, dijo Sánchez Castellanos.

El formato permitirá que los candidatos respondan preguntas de las personas que se encuentren en la misma sede del evento, así como también de quienes manden sus cuestionamientos vía las redes sociales.

Sánchez Castellanos dijo que la planeación se llevó a cabo con una empresa especializada en la organización de debates a nivel nacional por lo que este ejercicio con un nuevo formato no es improvisado.