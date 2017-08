IP confía en negociadores del TLCAN

LEÓN, Gto.- La iniciativa privada del estado del Bajío confía en que México sabrá negociar y equilibrar los beneficios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá, y así fortalecer a la región.



Esto, a pesar de que el objetivo estadounidense de reducir el déficit con México aumenta la incertidumbre y aleja las posturas de integración regional porque, entre otros aspectos, significaría romper cadenas de valor en sectores con alto valor agregado como el automotriz y por ello, no ha sido bien recibido entre los sectores productivos y las autoridades en México.



René Solano Urban, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en el estado de Guanajuato, dijo que de ponerse sobre la mesa, seguramente será un tema espinoso.



Sin embargo, añadió, es conveniente recordar que cerca del 90 por ciento de las exportaciones mexicanas están relacionadas con algún sector industrial por lo que la discusión sobre el TLCAN debe llevar a una importante reflexión paralela en nuestro país: ¿cómo vamos a potenciar a la industria nacional? Impulsar a los sectores productivos, especialmente a las pequeñas y medianas industrias, es fundamental para la competitividad de nuestro país, independientemente del futuro del tratado.



Añadió que el proceso que inicia el próximo 16 de agosto en Washington, se dará en un contexto donde se observan interesantes reducciones en materia de déficit comercial entre México y Estados Unidos.



Nuestro país, comentó Solano Urban, registró un saldo positivo de 36 mil 948 millones de dólares en su balanza comercial durante el primer semestre del año, lo cual implicó una reducción del déficit con Estados Unidos equivalente a 13.7 por ciento. Además EU logró reducir su déficit con el resto del mundo de 46.4 a 43.6 mil millones de dólares durante el primer semestre del año.



En otras palabras, añadió, la economía de Estados Unidos está cumpliendo el objetivo de tener un déficit menor con México y, en general, con el mundo, y no por alguna política del presidente Donald Trump, sino como efecto de la política comercial que impulsó su antecesor, Barack Obama.



Para Canacintra, dijo, la agenda industrial de México requiere una visión de largo plazo, y al gobierno mexicano sólo le queda negociar en los términos que a los sectores productivos conviene, ya que si bien pueden perderse los aranceles tasa cero, debe recurrirse a los que dictan las reglas de la OMC y en este contexto no irán más allá de 3.0% en el peor de los casos.



Por otro lado, dijo, “el intercambio sectorial y en especial el de agroindustria, enfocado a productos frescos es indispensable para EU, así que tenemos muchos puntos a favor para que se dé la negociación con buenos términos para México.”



Consideró que el sector calzado no se Respecto al sector tradicional del calzado en Guanajuato, consideró: “no creo que se vea afectado en gran escala, ya que el arancel máximo de la OMC para calzado está en 2.5% y aunado a que no hay producción significativa de calzado en EEUU, es difícil que emprendan producción”.



Por otro lado “la balanza comercial en calzado con EU es más alta con China que con México, así que estaríamos en el segundo plano en importancia para ellos”.



Por su parte, Gabino Fernández, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en León, dijo que “el tratado ha beneficiado a nuestro país, pero las compañías con capital norteamericano que se establecieron en México han resultado ser, posiblemente, las que más lo aprovecharon”.



Por ejemplo, comentó, las compañías del sector automotriz y de la industria maquiladora que en sus inicios del TL, se establecieron en la franja fronteriza y posteriormente se fueron a otras ciudades de nuestro país”.



Agregó que está seguro que el equipo negociador de México es un grupo de gentes que dominan el tema, los resultados de esta ronda serán positivos y que México sabrá dejar muy firme su postura.



OPORTUNIDADES

​

Por su parte, en San Luis Potosí, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) local, Jaime Chalita Zarur, consideró que la renegociación del TLCAN representa una oportunidad para emprender nuevas acciones que beneficien a la economía del país.



Dijo que México se ubica ante la oportunidad de emprender acciones para lograr el crecimiento de la economía, para lo cual es fundamental impulsar y generar las condiciones para incrementar la inversión privada, la pública y también aumentar la población ocupada formalmente, con empleos mejor remunerados.



A su vez, el dirigente de la Canacintra en San Luis Potosí, Raúl Martínez Jiménez, aseguró que en el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio la iniciativa privada ha sido tomada en cuenta, lo que es un punto positivo, sin embargo, dijo, México como país debe imponer sus reglas y aceptar sólo lo que le convenga.



“Si vamos a perder algunas relaciones de algún rubro no va a pasar nada, hay que voltear a otras latitudes para que exportemos e importemos, y hagamos alianzas con otros empresarios, con otros países” declaró.



En tanto, Ricardo Pérez, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UZI), dijo que “es necesario revisar los números y ver directamente lo importante en el TLC, ya que el flujo comercial entre México y Estados Unidos es muy importante y difícil de deshacer.



“Estamos optimistas, creemos que habrá pocos cambios fuertes, aunque si habrá ciertos ajustes que mejorarán la relación México-Estados Unidos.”