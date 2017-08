Invierte Querétaro 30.7 mdp en sistema de bicis públicas

QUERÉTARO, Qro.- Autoridades municipales presentaron el Sistema de Bicicletas Públicas que operará en el Centro Histórico de la capital y en el cual se invertirán 30 millones 785 mil 380 pesos.



El director de Operaciones de la Secretaría de Movilidad, José Manuel Ogando Pérez, dijo que el proyecto tendrá tres etapas, que concluirán en febrero de 2018.



Para diciembre, adelantó, ya habrá 17 cicloestaciones instaladas con 150 bicicletas para el servicio de la ciudadanía; se entregarán 150 unidades más en enero y las últimas 150 en febrero, para totalizar 450.



En la operación y mantenimiento del Sistema de Bicicletas Públicas hasta el 30 de septiembre de 2018, dijo, se aplicarán nueve millones 98 mil 724.48 pesos.



La empresa Estrategias de Movilidad Urbana fue la ganadora del proceso de licitación del contrato, en el que participaron otras dos compañías. Aunque será la encargada del sistema integral, todo será supervisado desde la Secretaría de Movilidad.



El contrato tiene como límite de vigencia el último día de la actual administración municipal; es decir, el 30 de septiembre de 2018.



La empresa se compromete a la entrega de 450 bicicletas, la instalación de 50 cicloestaciones, habilitar una aplicación móvil, una página web o portal que se vincule con el municipio y que contenga la información del sistema de bicicleta pública; así como tener disponibles las bicicletas públicas en cualquier momento, las 24 horas del día los 365 días del año.



Noé Hernández Castellanos, coordinador de normatividad de la Secretaría de Movilidad señaló que estas bicicletas se podrán abordar en una estación y dejarlas en otra. El tiempo máximo de uso es de 30 minutos entre cada cicloestación; en caso de requerir un mayor tiempo se realiza un cambio de bicicleta. Las cicloestaciones estarán colocadas cada 500 metros.



"Como toda bicicleta pública, está diseñado el sistema para the last mille, la última milla, no para grandes distancias, sino periodos cortos donde el particular puede transportarse en el medio de transporte que requiera y el último tramo puede hacerlo en una bicicleta pública ", aseguró.



Las cicloestaciones, dijo, siempre tendrán un número equitativo de bicicleta y se estarán monitoreando las 24 horas para no dejar ninguna estación vacía mientras otras estén saturadas. En esto será de ayuda el chip interno que tiene cada unidad..



Los vehículos están construidos con un cuadro especial de aluminio que brindará mayor estabilidad al usuario, una placa de identificación y son especiales para uso intensivo de tipo urbano, resistentes a la intemperie y el vandalismo.



Tienen tres velocidades, su peso es de 18 kilos y tienen chip interno para su localización, así como marcaje físico que facilita su detección en caso de robo o abandono. Sus tuercas y pernos sólo solo pueden ser retirados con herramientas especiales y tienen ruedas de 26 pulgadas; así como cableado y cadena ocultos.



La energía para el sistema de iluminación LED de los faros, se generará a través del cubo dínamo y se encenderá de manera automática con la energía generada por el usuario.