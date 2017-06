Inversiones impulsan turismo japonés en Guanajuato

Los visitantes japoneses han logrado fortalecer su presencia en Guanajuato, a partir del crecimiento de la inversión nipona en la entidad, destacó el secretario de Turismo del estado, Fernando Olivera Rocha.



Comentó que luego de varios años de participar en ferias turísticas en Japón, ha dado resultado que grupos de familiares o amigos del país oriental visitan el estado, donde realizan recorridos culturales, así como actividades relacionadas con el segmento de negocios y esparcimiento.



De acuerdo con cifras del sistema Datatur, de la Secretaría de Turismo federal, el número de llegadas de visitantes de nacionalidad japonesa al Aeropuerto de Silao aumentó 69 por ciento en el periodo 2013 a 2016, al pasar de ocho mil 862 a 14 mil 970 personas.



“Ya en un cuarto año de estar participando en las ferias internacionales turísticas en Japón, vemos cómo ya los familiares y amigos, el famoso friends and family está dando resultados, y se vienen familias de japoneses (a Guanajuato), vienen grupos que empiezan a hacer recorridos muy afines a la cultura, a los campos de golf, y que están aprendiendo de la gastronomía mexicana”, enfatizó Olivera.



“Hemos aprendido mucho de cómo atender al visitante japonés, (y) en el tema gastronómico, por ejemplo, ellos no toleran mucho el olor del maíz, no toleran los lácteos, pero una gran ventaja es que no tienen problema con los sabores picantes porque ellos tienen sus propias especias, así que hoy día puedes ver a los japoneses en las taquerías, en los restaurantes pidiendo salsas, se están integrando muy bien”, refirió.



El titular de Turismo estatal indicó que los principales mercados turísticos internacionales para Guanajuato son Estados Unidos, que se ubica en primer lugar, así como España y en los últimos años Colombia.

En el caso de los visitantes estadounidenses, aseguró que la afluencia de turistas no decreció en los primeros meses de 2017, de tal forma que se mantiene la dinámica de años anteriores.



“Traemos un crecimiento muy fuerte en españoles y colombianos, se han convertido después de Estados Unidos en nuestros principales mercados internacionales, y por supuesto, motivado por el tema de negocio, por la industria automotriz, el japonés”, añadió.



Asimismo, mencionó que la dependencia a su cargo tuvo acercamientos durante el pasado Tianguis Turístico 2017 con touroperadores de Argentina, Corea y Canadá para atraer visitantes de dichas naciones.



Durante el primer trimestre del año, Guanajuato recibió a seis millones 200 mil visitantes, de los cuales un millón 163 son turistas, 9 por ciento más que en igual periodo del año pasado. El aeropuerto registró la llegada de 437 mil pasajeros, esto es, un incremento anual de 15 por ciento.



El secretario de Turismo dijo que si bien en este año hay un impacto en la economía de las familias por una mayor alza en los precios de algunos productos y servicios, esto no ha impedido que las personas viajen, en este caso, a destinos más cercanos a sus hogares.



“Llevamos dos meses creciendo por arriba de 7 por ciento. En enero crecimos 11 por ciento, respecto al primer mes de 2016; y luego en febrero crecimos 5 por ciento, y en marzo 7 por ciento, en el número de visitantes, y en la derrama económica uno o dos puntos más”, indicó.



Tan sólo en la Semana Santa, expuso el funcionario, Guanajuato reportó 1 millón de visitantes y una derrama económica de 3,000 millones de pesos. Para las dos semanas del periodo vacacional la dependencia estima una afluencia de 1.5 millones de personas.