Inteligencia artificial no amenaza el empleo: Steve Wozniak

QUERÉTARO, Qro.- La inteligencia artificial no pone en riesgo a los trabajadores, toda vez que ésta no podrá reemplazar la flexibilidad cognitiva del ser humano, aseguró el cofundador de Apple, Steve Wozniak.



Durante su participación en el Encuentro Empresarial Coparmex 2017, “2018-2024: Compromisos y Exigencias Impostergables”, destacó la importancia de aplicar esquemas tecnológicos y de innovación en el sistema educativo, así como fortalecer el desarrollo de ingenierías, pues hoy en día la tecnología cambia con mucho mayor rapidez.



En este sentido, indicó que las personas deben modificar y ajustar sus habilidades para atender los retos hacia futuro.



Wozniak afirmó que la tecnología puede generar condiciones de mayor bienestar y de equidad, no obstante es necesario que las personas participen en lo individual; que los jóvenes desarrollen sus proyectos y busquen la forma de colocar sus productos, ya que no sólo es una tarea de los gobiernos.



“El gobierno y las regulaciones no son toda la respuesta”, aseguró. Las personas, las empresas tienen que ver sobre los productos que quieren desarrollar hacia futuro, y en México hay ejemplos de quienes han realizado proyectos para incorporar a la ciudadanía al cambio tecnológico.



Reconoció que los jóvenes, si bien tienen grandes ideas, actualmente enfrentan una mayor dificultad para formar parte de las grandes corporaciones, por lo que ellos trabajan en diferentes formas, de una manera más individual.



Por ello, expuso, para promover la innovación se debe confiar, y dejar el control sobre los jóvenes y dejarlos experimentar.



En el ámbito empresarial, el cofundador de Apple comentó que en la era disruptiva, una compañía debe realizar el análisis de mercados sobre los nuevos productos que desea la gente, pero considerando tanto a los clientes actuales como al mercado potencial.



Esto es lo que puede llevar a un proyecto hacia el éxito, ya que la pasión por conocer y crear es lo que mueve a los innovadores y es lo que mueve al mundo hoy en día, puntualizó.