Inseguridad 'pega' al sector vestido de Guanajuato

LEÓN, Gto.— Los empresarios de la industria del vestido en Guanajuato han triplicado sus gastos para protegerse de la inseguridad, de acuerdo con Carlos Díaz Durán, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) en la entidad.

Díaz Duran señaló que las empresas ubicadas en Uriangato, Moroleón, Yuriria, Celaya e Irapuato ha vivido de “cerquita” los secuestros, extorsiones, asaltos y hasta cobro de piso, que en algunos casos los han hecho abandonar sus lugares de residencia, e incluso el negocio.

“No sólo la industria, la sociedad civil está muy preocupada, a mí los temas de inseguridad me han pasado muy de cerca, ya han asaltado a gente muy cerca de mí y realmente está siendo un problema bastante grave”, dijo el presidente de la Canaive.

Agregó que a la industria le cuesta mucho gastar en estos temas, pues para protegerse, los empresarios deben pagar vigilancia, poner cámaras y escoltar los camiones que transportan mercancía. "Son gastos que restan competitividad".

“Hay gente que no puede venir a trabajar en momentos que se necesita un servicio a medianoche, y los chóferes ya no quieren ir porque tienen miedo, les tienen que pagar taxis o de plano no van, lo que influye directamente en la productividad".

Díaz Durán señaló que el municipio de Irapuato es el más “caliente”, mientras que en Celaya y León siempre se ha visto el problema.

Destacó que se ha tenido acercamiento con las autoridades y se ha buscado la manera de trabajar para mejorar la situación, incluso en Irapuato se han hecho inversiones fuertes por parte del municipio, la policía local es la mejor pagada del estado; sin embargo, siguen los problemas.