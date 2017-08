Ingenieros en software, entre los profesionales más demandados 

Para responder a la creciente demanda de ingenieros en software, las instituciones educativas del estado han modificado sus programas de estudio o han creado nuevos.



En septiembre de 2011, la Universidad de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ) abrió la carrera, mientras que la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC) abrió la ingeniería en Arquitectura en Software.



El rector de la UTC, Arturo Vallejo Casanova, dijo que hay una gran demanda de estos profesionales en la planta industrial, en empresas como Siemens, Ericsson, Toyota y Volkswagen.



El coordinador de la ingeniería en software en la UPSRJ, Juan Antonio Cruz Mandujano, consideró que en México existe poco egreso de profesionales del ramo, pese a que se registra una alta demanda.



“Hay estadísticas a nivel nacional e internacional que indican que dentro de diez años va a ser la disciplina más demandada”, expresó.



De acuerdo con un estudio de HiringSolved, empresa dedicada al reclutamiento de talento, el perfil laboral más buscado por las empresas tecnológicas en 2017, a nivel nacional y mundial, es el ingeniero en software.



Empresas de talla internacional ubicadas en la región Bajío como LG, Huawei, Data Consulting Service, CIDEQ, Telmex y Senoplast, así como otras de metrología, automotrices, financieras, farmacéuticas, del comercio y servicios requieren en el corto plazo profesionales de este tipo, que desarrollen software embebido, sistemas de realidad aumentada, software lúdico, aplicaciones para procesos, administración de base de datos, sistemas web, generación de aplicaciones y programas de análisis de datos, etcétera.



Estimaciones de la UPSRJ indican que en el corto plazo –dos a tres años- las empresas demandarán de mil a tres mil ingenieros en tecnologías de la información, principalmente enfocados a software, mientras que en la actualidad sólo egresan cada año en Querétaro de 500 a 600 profesionales vinculados a las tecnologías de información, no necesariamente de software.



El secretario del Trabajo, José Luis Aguilera Rico, comentó que hay cuatro mil 200 estudiantes inscritos en carreras de tecnologías de la información y comunicación.



“Querétaro cuenta con una cartera no solamente de personas que terminan su profesión en algunas universidades públicas y privadas, tenemos una cartera de más de siete mil 600 personas que están buscando una oportunidad en temas de tecnologías de la información”, indicó.



ÁNIMO EMPRENDEDOR



El sueldo de un recién egresado de esta carrera es de 8 a 12 mil pesos, pero conforme gana experiencia y de acuerdo a sus competencias puede llegar a 40 o 50 mil pesos.



Además, la ingeniería en software es una carrera que permite el emprendedurismo, mediante consultorías y/o el desarrollo de aplicaciones y sistemas web.



Abraham Guadalupe López Lara es un ejemplo. Culminó su ingeniería en software en la UPSRJ y creó su propia compañía: Difuxost.



Ahí, ofrece desarrollo de software, aplicaciones móviles, sistemas en líneas y programas a la medida.



De acuerdo con López Lara, existe una gran oportunidad de negocios porque las Pymes requieren de sistemas tecnológicos que les faciliten su trabajo y procesos.



Su empresa tiene ya 15 clientes de Querétaro y Guanajuato, en giros como engranes automotrices, imprentas, financieras y llanteras, entre otros.



“Yo me voy adaptando a lo que los clientes necesitan. Egresé en diciembre del 2015, pero antes de salir comencé a generar mi empresa. Estando en la universidad una persona me ofreció trabajo en su empresa automotriz y a partir de ese proyecto me nació la idea de generar mi propio negocio”, indicó.